"Ahora estoy en la casa de mi clienta. La acabo de abrazar para saludarla y me dijo que por favor no la abrace porque se parte en llanto del dolor. Mi clienta está cagad... a palos. Nadie inventó nada. Estoy viendo una mujer vulnerada", añadió.

Castro Bianchi evitó acusar directamente a Leandro, el ex novio de Lourdes. "No sé quién es el autor.... o mejor dicho, sé quién fue el autor de este hecho y ya fue expuesto en la Justicia", remarcó.

Por último, el abogado reiteró que son evidentes los golpes que recibió su defendida. "Lourdes está llena de marcas en el cuerpo", cerró.

Lourdes de Bandana desmintió a su ex y ratificó su denuncia: "Es un descarado"

En su Instagram, Lourdes Fernández publicó un video impactante, donde aparece con el rostro lleno de moretones. Con esa publicación, la cantante denunció por violencia de género a su ex, Leandro.

Horas después del posteo de la cantante, Leandro irrumpió en el piso de A la tarde (América Tv) para defenderse tras esas dura acusación.

"No vengo a hablar mal de ella. Nosotros hace cuatro meses que nos separamos. Por medido de la psiquiatra de ella, tomé distancia. Hoy a la mañana, antes de subir esto, Lourdes me mandó un mensaje desde su auto diciéndome: 'ahora vas a ver'", expresó.

Además, Leandro sostuvo que el video que colgó la ex Bandana en su Instagram lo tomó por sorpresa: "No estoy en contacto con ella. No sé qué es lo que le pasó. No sé en qué situación se encuentra ni dónde está".

Lourdes, en tanto, le envió un mensaje de audio a Cora Debarbieri, y cruzó a su ex. "Es un descarado. Tengo todas las preubas: en mi cara, en mi cuerpo", manifestó en esa grabación.

En otro audio, la ex Bandana ratificó sus intenciones de llevar el tema a la Justicia. "Hay cámaras que muestran cómo me saca como si fuese un perro", advirtió.