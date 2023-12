Diego Latorre confesó tremenda intimidad del rejuvenecimiento vaginal de Yanina

Diego Latorre sobre el rejuvenecimiento vaginal de Yanina - captura LAM.jpg

“Debe haber sido una cosa divina de la imaginación pero yo no la probé. No hubo nada, salvo alguna cosa tántrica que yo no me haya enterado”, sumó cómplice el comentarista.

Fue allí que el periodista de LAM deslizó que “Ella dijo que experimentó por su cuenta”, al tiempo que Latorre reaccionó a modo de broma: “¿Con esta nueva? Habrá sido con el otro... que se haga cargo de algunos gastos... porque el paquete tiene que ser con el combo completo”.

Yanina Latorre reveló la costosa cifra de su rejuvenecimiento vaginal: "Es en dólares"

"¿Te hiciste la de Adabel Guerrero?", le preguntó el conductor Ángel de Brito. La vedette hace unos años se había hecho una cirugía de rejuvenecimiento vaginal."No, un láser. Me hice un láser por adentro y por afuera. Es un láser que te engrosa la pared de la vagina por dentro y también afuera. Es como una ecografía trasvaginal, te lo meten adentro, te dan disparos", detalló.

Y fiel a su estilo lanzó: "Es para la con... seca, es para las que tienen escapes de pis". "¿Te pasaba todo eso a vos?", le consultó Ángel. "No, es para prevenir", le respondió.

Más adelante, Maite Peñoñori quiso saber si a Yanina algo de eso le estaba pasando. "Obvio, tengo 54 años y soy menopáusica. El primer síntoma que tenés es sequedad vaginal".

Acto seguido, el conductor le consultó cuánto salió el retoque. "Y... es en dólares", le contestó. "Decimos el precio de las carteras, por qué no vamos a decir el precio del retoque", dijo Fernanda Iglesias. "700 dólares", afirmó la rubia sobre el retoque estético.