Diego Leonardi cuestionó el cariño de la gente a Thiago Medina de Gran Hermano 2022

"¿Qué empatía te puede generar Thiago si lo único que hizo fue cortarle el pelo a los demás? Después la empatía que se generó es por su condición social, nada más. La gente está equivocada en eso", remarcó firme Diego Leonardi.

"Yo gané porque podía ser una mejor persona y podía cambiar, no tenía nada que ver mi pasado carcelario", recordó el ex participante del reality.

Y sostuvo que nunca se enteró de nada del afuera mientras estuvo aislado: "A mí me dieron con un caño, a mi familia le pasó de todo y yo nunca me enteré de nada".

"La exposición me perjudicó, de un día para el otro después no te llama nadie. yo no estuve preso por chorro, todo el mundo lo sabe, estuve preso por pelotu..", se sinceró. Y cerró con elogios a la ganadora de GH 2007, Marianela Mirra: "Amor. No hubo mejor jugadora que ella y ganó".

El saludo de Thiago Medina a su papá que desconcertó al aire a Santiago del Moro en Gran Hermano 2022

En la tarde de domingo se conoció una noticia que sacudió a todo el mundo en torno a Gran Hermano 2022. El papá del participante Thiago Medina, Julio Medina, fue detenido luego de que Camila Deniz, la hermana mayor del joven, lo denunciara por violencia de género tras ser agredida.

Si bien Santiago del Moro se refirió durante la gala de eliminación brevemente al tema, sobre el final, cuando anunció que Martina Stewart Usher era la nueva eliminada del reality, se dio un hecho muy particular que puso en debate si Thiago sabe o no realmente lo que pasó con su papá.

Luego de que el conductor anunció el nombre de la flamante eliminada de la casa, Thiago tomó la palabra de la nada y le envió un saludo a su padre por el cumpleaños.

“Santi, ¿le podés mandar saludos a mi papá que estuvo cumpliendo años?”, dijo Thiago Medina, pedido que no tuvo ninguna respuesta del conductor.

“¿Salió?”, dijo el joven de González Catán buscando saber si había sido escuchado, y reiteró: “Le mando saludos a mi papá que cumplió años ayer”.

En ese momento, se mostró el rostro de Santiago del Moro que optó por el silencio y no responderle al participante. ¿Sabe lo que pasó con su padre fuera de la casa? Todo parece indicar que hasta ese instante aún no.