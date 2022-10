Thiago Medina rompió en llanto al compartir su historia de vida en Gran Hermano 2022: "Tengo miedo de..."

“Somos 10 hermanos: 5 varones y 5 mujeres, pero no vivimos todos juntos. Cada uno tiene su pareja. Nosotros vivimos 6 en mi casa, en González Catán que –a pesar de todo- es tranqui con sus días malos. Yo no hago quilombo ni nada de eso. A mí me gusta hacer amigos y no pelear”, comenzó contándole a una de sus compañeras. Así como sobre su trabajo hasta antes de ingresar en la casa, el joven de 19 años repasó “Trabajé en el Mercado Central, cargaba y descargaba cosas, atendía y hacía cualquier cosa. También salía a juntar cartón con mi perrito en el carrito de mi hermana”.