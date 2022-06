Diego Maradona: se conocieron los resultados de ADN a Eugenia Laprovittola y Magalí Gil

Lo cierto es que tras la muerte del astro del fútbol a los 60 años en noviembre de 2020, ambas siguieron adelante con el proceso legal para saber mediante un estudio de ADN si efectivamente eran o no hijas del Diez.

Finalmente, el pasado 16 de diciembre, Magalí Gil y Eugenia Laprovittola se extrajeron material genético para determinar posible compatibilidad con Diego Maradona.

Verónica Ojeda aportó material de Dieguito Fernando para que se lleva adelante el cotejo y finalmente la Justicia tiene el resultado: ambas dieron negativo y no son hijas de Maradona, según informó el sitio Teleshow.

“Los resultados excluyen a Diego Armando Maradona (fallecido) como padre posible de Magali Alejandra Gil. Ante el resultado de exclusión de paternidad obtenido en el cotejo, se realiza nuevamente la extracción de ADN a partir de las muestras de referencia con el fin de corroborar los resultados obtenidos”, indica parte del informe.

Y se detalla: “En el cotejo de los perfiles obtenidos, se observaron doce (12) incompatibilidades entre el perfil genético de Diego Armando Maradona (fallecido) y el correspondiente a Eugenia Mailen Laprovittola, de acuerdo a lo que se espera para un vínculo padre/hija”.

La historia de Eugenia Laprovittola

Eugenia Laprovittola, supuesta hija de Diego Armando Maradona, se encuentra en busca de su identidad en la Justicia. Se suma así a los casos de Magali Gil y Santiago Lara.

La joven, nacida en 1995, contó su fuerte historia en Intrusos, América: "El abogado de Diego Jr. hizo que la causa se demore, las otras partes estaban de acuerdo. Mi causa está bien encaminada", remarcó Eugenia.

"El primero que me llamó fue un periodista. El primer encuentro fue en Estancia Chica y ahí me empecé a acercar. Ni sabía nada, fui como fanática", recordó la joven.

Y sobre su historia personal explicó: "Yo tengo mamá y papá del corazón, me enteré hace meses que podía ser la hija de Diego. Mis papás me acercaron los papeles de la adopción. Ellos creían que mi padre biológico era otro, no Diego".

"Ella (su madre biológica) trabajaba en un bar donde Diego iba siempre. Ahí se conocieron y no duró mucho la relación. Ella me contó que ella intentó decirle a Diego que estaba embarazada pero que el entorno la apartó", comentó.

Y enfatizó: "Yo quiero reclamar mi identidad. Después mi parte de la herencia haría lo que quería Diego, donar todo. Yo estoy tranquila, no estoy haciendo mal a nadie. Gente cercana a él (Diego)me dijeron que él sabía".