Diego Poggi dio detalles de su encuentro con Furia de Gran Hermano: "Me puteó"

"¿Y? ¿Te saludó? ¿Desagradable?", le preguntó su compañera Anaís Castro. "Un metro cincuenta, un corcho. Me puteó", afirmó. "¿Te odió un poco?" ¿Se enteró de todo?", agregó la conductora.

"Y... se enteró de que descorché un champagne cuando se fue", le respondió. "¿Tenés envidia? Hijo de pu...", dijo Poggi imitando a la tatuada. Y agregó: "No, No le dije nada, un beso".

"Seguramente me la voy a volver a cruzar. Un amor, es divina", cerró el presentador.

Embed

Martín Ku incineró a Gastón Trezeguet por su fanatismo ciego hacia Furia en Gran Hermano

Después de conseguir lo que nadie había logrado en Gran Hermano 2023, eliminar a Furia, Martín Ku fue el siguiente en quedar fuera de juego. Este martes, en su visita a A la Barbarossa (Telefe), el Chino habló en profundidad sobre su enfrentamiento con Juliana para defender a Marisol y Gastón Trezeguet no dudó en mostrar su fanatismo por la rapada.

Todo empezó cuando Georgina le preguntó a Martín si su pelea con Furia fue un antes y un después para él en la competencia. "No, porque yo mentalmente siempre estuve de la misma forma. Tampoco es que fue una reacción desmedida. Para nada”, fue la serena respuesta del Chino.

Embed

Al tiempo que, con Marisol a su lado, el exparticipante argumentó: “Siempre fui consciente de cada acción que tomé. No es que me desequilibró o algo. Simplemente no me gustaba que digan mentiras, que la ensucien gratis y le griten en la cara. Son cosas que no van. Ella entró para acompañar. ¿Y le iban a hacer pasar un mal momento? No”.

Fue allí cuando Trezeguet, panelista de Barbarossa y analista del reality, no dudó en tildarlo de tibio a él y su dos amigos -Bautista y Nicolás-, dando a entender que sus buenas acciones era meramente estratégicas.

Embed

Así, al final del programa y durante el pase con Ariel en su salsa, Martín Ku inesperadamente disparó un filosísimo comentario sobre Trezeguet, dejando una vez más al descubierto el fanatismo ciego de Gastón por Juliana Scaglione.

“Una cosa de Gastón que a mi me sorprendió mucho. Yo pensé que los panelistas iban a ser bastante imparciales pero lo ví muy fanático, la verdad. ¡Tremendo chupa cul... furioso!”, sentenció el integrante de los Bro, mientras que Nancy Pazos sumaba: “¡Es el jefe de la barrabrava de Furia!”, y Romina Uhrig arremetía irónica que “¡Él gastaba todo su sueldo en Furia!”.