Diego Topa contó el insólito motivo por el que le prohibieron ir al jardín de su hija Mitai: "Es duro"

“Cuando arrancó Mitaí el jardín, uno tiene que acompañarla para hacer la adaptación. Y bueno, empecé a ir. Y la verdad es que yo la empecé a pasar bomba”, contó Diego Topa entre risas.

Embed

Y continuó: “La adaptación después fue por mí porque yo no me quería ir. ¡No saben lo divertido que es el jardín, chicos! Te olvidas de todo, empezas a jugar y la verdad es que yo la pasé bien”.

Ante la revolución que causaba la presencia de Topa en el aula con los chicos, contó qué le solicitaron las autoridades del jardín: “Me pidieron que por favor vea de no ir más y que venga su otro papá para poder hacer la separación más simple. Y bueno, lo tuve que hacer...”

"¿Es duro no?", le consultó el conductor por no poder asistir al establecimiento educativo donde va su hija. Y el animador infantil explicó con humor: "Sí, para mi, no para ella. Ella se adaptó rapidísimo, el problema era yo”

“Me encanta levantarme, prepararle el desayuno y llevarla al jardín. Para mi es como un programa de televisión porque llego y están todos los nenes: ¡¡¡Hola Topa!!! ¡Es una locura el jardín!”, concluyó el invitado sobre la energía que recibe de los más chicos cada vez que iba al jardín de su hija.

diego topa mitai.jpg

Diego Topa celebró los 5 años de su hija con una fiesta soñada: así está hoy Mitai

Desde que nació su hija Mitai, Diego Topa ha venido manteniendo un extremo perfil bajo con relación a la exposición de la nena.

Pero claro que en ciertas ocasiones especiales, el famoso animador infantil permite espiar algo de su intimidad familiar. Y los cinco años de Mitai vaya su fueron un momento más que especial.

Embed

Así, a fines de enero pasado Topa no dudó en compartir a través de sus redes sociales la fiesta infantil en la que Frozen fue la temática elegida para que Mitai soplase las 5 velitas junto a sus compañeritos del jardín.

La fiesta tuvo lugar al aire libre, en un ambiente decorado con globos y arreglos florales en sintonía con el color de las protagonistas de la película de Disney, junto a una torta de dos pisos acompañada por gigantografías de Elsa y Ana, las heroínas del film animado.

Y como no podía ser de otra manera, además de la mesa dulce en sintonía con el resto del festejo, el momento más esperado de la fiesta fue la aparición de los personajes del film para entretener a la cumpleañera y sus invitados.