El angustiante video y pedido de Diego Topa: "Estamos desesperados"

"Hola, ¿Cómo están? Esta vez quiero hacerles un pedido por mi y por mi familia a ver si me pueden ayudar. Se perdió el gatito de Mitai, desapareció el jueves por la noche por la zona de Maschwitz, estamos desesperados buscándolo porque es parte de nuestra familia, lo extrañamos un montón", dijo en un video totalmente conmovido.

"Estamos con incertidumbre, los vecinos nos están ayudando con mucho amor pero nadie lo vio, nadie lo escucha", agregó el animador infantil mostrando fotos del gato y un teléfono de contacto.

"Es muy doméstico, no tiene collarcito ni nada porque estaba todo el tiempo dentro de casa. Es muy particular, no tiene pelo, es un gatito esfinge. Les dejo la foto acá, si alguien lo vio o si vieron que alguien lo tiene... les pido que se comuniquen por favor. Ofrezco una recompensa para quien lo tenga o haya visto", continuó con la voz quebrada.

"Lo buscamos todo el tiempo desde el jueves a la noche, es muy raro lo que pasó. Les pido que se solidaricen con mi familia, lo extrañamos un montón. Por favor, si alguien lo tiene, comuníquense con nosotros. Lo estamos esperando", concluyó Diego Topa.

topa busqueda gato.jpg

Diego Topa reveló por qué no quiere que su hija vea los videos de Tini Stoessel

Diego Topa estuvo en la mesa de Juana Viale y dio detalles sobre la crianza de su hija Mitai. El animador infantil reveló que es muy estricto con el contenido que consume la pequeña en televisión y redes sociales.

El conductor explicó que considera que hay mucho material "inapropiado" disponible en la pantalla chica y en la web, que tratar de evitar que consuma la niña.

“Hay que estar realmente cerquita... Vos podés ir bloqueando cosas pero tenés que estar atento porque a veces se van por cualquier lado... Es un laburo enorme. A veces, estás a mil y de repente te sorprendés de lo que están viendo y vas a bloquear. TikTok también se va a cualquier lado, no hay regulación”, afirmó.

“Me salieron a matar por todos lados, pero yo hablo por los más chiquititos. Lo vuelvo a decir, amo la música de todas las artistas, como de Taylor Swift y Lali Espósito, pero a veces los videoclips para los más chiquititos son… Bueno, no aptos para ellos", siguió.

Finalmente, Topa remarcó que Mitai suele escuchar la música de Tini, pero hace un esfuerzo para que no vea sus videos.. "A mi hija le encantan un montón de canciones de Tini, las ama, pero no la dejo ver los videos...”, cerró.