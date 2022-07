Diego Topa contó las extrañas señales que recibe de Romina Yan

Embed

Y amplió: “Me ha pasado con Romina Yan. Lo he hablado con Cris Morena. Le cuento que me aparece de forma random una canción de Chiquititas que yo había grabado con ella".

“Me aparecieron dos señales. Una que yo grabé con ella y otra que hice con Jorgelina Aruzzi que yo hice en el homenaje a Romina”, recordó el conductor y padre de Mitai.

Y añadió: “También me pasa que me aparecen fotos buscando otras cosas en el celular”.

Diego Topa reveló que sufre una extraña fobia

Diego Topa confesó por primera vez sobre la fobia que padece desde que era un niño. "Tengo colombofobia. Es fobia a las aves: gallinas, palomas", contó el animador infantil dejando sorprendidos a todos los invitados, entre los que se encontraban Karina Mazzocco, Agustín "Cachete" Sierra y Nicole Neumann.

"No lo puedo controlar. No responde mi cuerpo. De verdad, le tengo mucho miedo", aclaró muy serio el actor. Y relató un momento clave de su niñez que habría marcado el comienzo de su problema. "En un zoológico, una avestruz me comió las galletitas. Fue muy feo, muy fuerte", expresó.

Sin embargo, Topa comentó que antes de ese episodio tenía contacto con aves. "Me gustaban los pollitos. En el barrio se vendían pollitos de colores, a lo mejor se me murió alguno y eso me puso mal y ahí surgió, no sé...".

Con respecto a si hizo alguna terapia para superar su problema, el animador infantil contó que intentó hacerlo con un amigo psicólogo.

"Estábamos en Rio de Janeiro de vacaciones y mi amigo me dijo que hagamos una terapia. Estaba lleno de palomas por todos lados. No iba a la playa", destacó.