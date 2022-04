Diego Topa reveló el programa que le produjo Gerardo Rozín antes de morir

"Me pegó la partida de Gerardo y creo que ni él sabía la cantidad de gente que lo amaba, dejó mucha semilla de amor y familia", contó Topa en Mitre Live. Y amplió: "Estuve muy cerca de él en su última etapa, me escribió en noviembre pasado y me dijo que se quería juntar conmigo".

"Tenía ganas de hacer algo conmigo y que sabía que podíamos hacer algo juntos. Empezamos a tener reuniones con productores asociados y a armar un programa que no te das una idea lo que es. Me produjo un programa antes de su muerte", contó el animador infantil.

Y sobre ese proyecto contó: "Es un formato hermoso que armamos y vamos a seguir, 20 días antes de su muerte tuvimos un último Zoom. 'Grabemos, apurémonos', nos decía; estábamos con todo el presupuesto para grabarlo”.

Diego Topa dejó en claro que desea seguir adelante con la idea para recordarlo: "Lo vamos a hacer, después se verá la plataforma. Tenía que ver con los chicos, con la familia, con la música y es un poquito de él...".

Gerardo Rozín dejó grabado un video para después de su muerte

En el programa La Peña de Morfi se homenajeó a Gerardo Rozín y se puso al aire un video que el conductor grabó para después de su muerte.

“La historia empieza así: me gusta el Cuchi Leguizamón desde muy chico. Yo tenía 12 o 13 y me escapaba en Rosario a ver sus shows o los del Dúo Salteño cada vez que podía. El Teatro Laverdén, con precios muy muy populares, abría cada tanto y yo, medio una locura, iba solito. Como cuentan en Italia con los circos, pero con el Cuchi Leguizamón”, narró Gerardo Rozín en el inicio de la canción que cantó junto a su banda, Me voy quedando.

“Es como si esa canción me hubiera grabado para siempre, la fui cruzando muchas veces en la vida, vi varias versiones que él fue grabando, siempre con chistes de ciegos... que no vienen al caso”, relató.

En el video relata por primera vez el motivo por el que decidió ocultar su enfermedad y habló del terrible diagnóstico: “Pasaron muchos años, afortunadamente, y me entero de un muy mal diagnóstico. Estoy bajando las escaleras de mi casa, y no me preguntes cómo... después de 30, casi 40 años digo: ‘Me voy... quedando ciego’. Casi como si además del diagnóstico hubiera tenido el pronóstico”.

“Yo no creo en nada, ya se sabe. Y no es que después de esto termino con un ataque de fe y todo queda lindo, ni en pe... La verdad es que, para alguien que no cree, algo así es como una aparición y tiempo más tarde, me pareció que era una canción muy buena para ese tipo de dolor”, manifestó Gerardo Rozín.