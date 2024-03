Dieron a conocer el verdadero motivo por el cual se distanciaron Ova y Gabriela Sabatini

Interna feroz en la familia de Gabriela Sabatini - captura A la tarde.jpg

Así, Diego Estevez se refirió al problema familiar mostrando el escrito del trámite sucesorio fechado en 2020, que actualmente es el motivo de la disputa.

“Recordemos... Betty fallece de COVID en ese año, cuatro años antes había fallecido su padre, y quien presenta la sucesión justamente es Ova”, comenzó explicando el panelista del programa que conduce Karina Mazzocco.

Tras ello, Esteves comenzó a detallar que el documento presentado y firmado por Osvaldo Sabatini ante la Justicia, "en uno de sus apartados aclara que la otra heredera es Gabriela Beatriz Sabatini, quien no suscribe el presente por encontrarse fuera del país, pero que oportunamente se presentará en autos, con el objeto de acervar sus derechos”.

En ese momento, el panelista remarcó que “la distancia física que tiene Gabriela Sabatini, que vive más en Europa que en la Argentina” fue uno de los motivos de la fractura en la relación de los hermanos porque Osvaldo “estaba muy cerca, más cerca que ella” de su madre junto a su mujer Catherine Fulop, quien se cuidó de Betty como si fuera su propia madre.

Así las cosas, Esteves señaló que Osvaldo y Gabriela "no se ponen de acuerdo" en la sucesión del departamento de Recoleta de Beatriz, que “es lo único que dejó”, si bien agregó que “habría alguna cuenta, pero no está declarada y no sería un importe significativo”.

Por último, el periodista de América TV reveló que ese inmueble , “tiene una ejecución de AFIP por una deuda de casi 3 millones de pesos” y que ante "la falta de diálogo" entre los hermanos "hace que con este conflicto no se pueda solucionar" el tema de la sucesión, dado que hasta el momento la extenista no se presentó a firmar los papeles a pesar de que pasaron dos años desde que se inició el trámite.