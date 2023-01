Dominique Metzger habló de las agresiones a su cuerpo: "La gente es muy hiriente"

Lo cierto es que en este contexto, y tras entrevistar a la propia Isabel Macedo y su marido Juan Manuel Urtubey en Telenoche, Dominique Metzger se refirió en primera persona a las críticas que recibe por su cuerpo.

"A mí me lo dicen. Me pasa todo el tiempo y la gente es muy hiriente en esta cuestión”, indicó la periodista, ante la atenta mirada de su compañero de noticiero, Nelson Castro.

Y reflexionó al respecto: “Tienen que saber que nosotros somos personas, tenemos nuestros días buenos y malos, nos duele también que nos digan”.

“‘No me gustó como estas’, me dicen y duele, no hace falta que te digan una agresión innecesaria”, dijo Dominique sobre algunos de los mensajes que recibe.

Verónica Lozano indignada por las críticas a la hija de Isabel Macedo

Verónica Lozano se mostró furiosa desde su programa, Cortá por Lozano, Telefe, por las críticas a Julia, la hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey, que no llega al año de vida.

"¡Es una cosa de locos! Lo linda que es esa bebé", exclamó la conductora cuando Juariu hablaba del tema. “Este posteo tiene casi 8 mil comentarios. Hay comentarios muy lindos y también con comentarios horribles de la gente. Pero acá uno dice ‘¿cómo pueden juzgar el cuerpo de una bebé?’”, comentó la panelista especialista en redes.

A lo que Vero Lozano sentenció: "¡Se metieron con el cuerpo de una bebé! Básicamente, lo que hace la gente es que opina si la bebita está en peso o no. Yo digo, estamos muy rotos como sociedad. Es una bebé, una cosa preciosa. Me da ganas de llorar".

Y amplió: "Ella la muestra con orgullo, con su mallita, con el sombrerito, en sus primeros días de playa y hay mierdas que dicen: '¿La llevaste al pediatra? No por ser mala, pero esa nena está excedida'. ¿Por qué no se meten las palabras en el orto? Perdón, pero yo no lo puedo creer".

“Chicos, estamos destruidos. La presión que hay, que desde niñas nos juzgan por nuestro cuerpo, es una bebé. ¡No se habla de los cuerpos ajenos! No se opina, no se dice. Y menos de un niño o una niña", cerró contundente.