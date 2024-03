Dominique Metzger renunció a Nuestra Tarde en TN y reveló el motivo de su salida: "Triste"

Y agregó: "Cuando llegamos era un espacio de compañía, porque era un horario que no tenía tanta relevancia, y estábamos en pandemia. Acá hay equipo, que es lo más lindo y lo más hermoso que tenemos".

Más adelante, Dominique anunció que los conductores Valeria Sampedro y Federico Wiemeyer la reemplazarán: "Estoy feliz de que Dexter y Vale Sampedro sigan con el legado. No es una persona, no es una cara, es un equipo el que trasciende".

"No puedo parar de agradecer porque tenemos un capital humano increíble. Ceci Martí, que es una divina y siempre la lucha con buena energía; Silvia Martínez, que es un lujo que tiene esta señal y Nuestra tarde, es una mujer que le tirás una madeja y te devuelve un suéter, es una profesional de lujo. Nacho Otero, que es un gran compañero, siempre informado y tirando para adelante; Fernando Confessore, que es un fenómeno, donde voy quiero que esté él porque me divierto, me alegra y lo considero un hermano profesional, igual que Diego Ruscitti", sostuvo Metzger.

Dominique, por otro lado, reveló que no se irá de la señal. La periodista conducirá un nuevo programa de TN, del que no dio detalles todavía, y también seguirá en Telenoche en El Trece.

El fuerte pedido que le hizo Dominique Metzger en vivo y llorando a Javier Milei

Tras el polémico tuit del presidente Javier Milei al que dio “like” y mostraba a Santiago Torres, el gobernador de Chubut, con signos en su cara como si padeciera síndrome de Down, Dominique Metzger salió a repudiarlo.

En vivo desde Telenoche, el noticiero que conduce en El Trece, la periodista decidió hacerle una observación y un pedido especial al presidente, ya que uno de sus hermanos sufre de este síntoma y ella lo siento un agravio.

“A mí me gustaría agregar una cuestión personal a todo esto. Sé que corto un poquito el clima de esto, pero justamente el presidente Javier Milei hizo alusión en sus redes sociales, ya lo había hecho en otro momento diciendo ‘mogólico’ como un descalificativo, poniendo una foto, haciendo alusión al gobernador de Chubut como una persona con Síndrome de Down”, arrancó la conductora de Telenoche, mirando a cámara.

“Eso ofende, le digo al presidente. Me gustaría que este tipo de situaciones, y ojalá el presidente Milei tenga la posibilidad de tener contacto directo, como lo tuvo Vale, como lo tengo yo con mi hermano, y que este tipo de situaciones no se repitan, porque la verdad que ofenden mucho”, agregó.

“Señor presidente, Dominique está llorando, ojalá sus lágrimas lo conmuevan, para darse cuenta de su error”, cerró por su parte Nelson Castro.