La emoción de Dominique Metzger ante las palabras de Gusa, su hermano: "Es la persona..."

Y luego, se presentó un video con un tierno saludo de Gusa para Dominique. “Hola Chino y equipo, Pollo. La invitaron a Domi y no me invitaron a mí eh, qué poco correctos. El sábado es el cumple de Domi, ¿los invitó a ustedes? A mí me invitó a ver a Luismi, ¿sigue en pie eso? Un beso para todos”, dijo el joven.

“Es hermoso Agustín, y tengo las entradas para ir a ver a Luis Miguel el otro sábado”, confirmó la conductora, movilizada después de ver a su hermano.

Y agregó al respecto del evento musical al que irá con su hermano: “Tenemos un grupo donde estamos sólo los hermanos y dije bueno, tengo entradas para ir a ver a Luis Miguel, ¿alguien me quiere acompañar? Y él desesperado, me escribía por atrás, y me mandaba videos de él cantando (como) Luis Miguel, y yo a propósito lo picanteé con otro de mis hermanos”.

Dominique Metzger habló de las agresiones a su cuerpo: "La gente es muy hiriente"

Se instaló una fuerte polémica por los desagradables comentarios en las redes sociales que detectó Isabel Macedo por el aspecto físico de su pequeña hija Julia, de menos de un año, que motivó un contundente descargo de la actriz en Instagram.

"Yo Te amo. Para mi, sos perfecta. Hagamos esto: Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos", indicó la actriz en su fuerte posteo.

Lo cierto es que en este contexto, y tras entrevistar a la propia Isabel Macedo y su marido Juan Manuel Urtubey en Telenoche, Dominique Metzger se refirió en primera persona a las críticas que recibe por su cuerpo.

"A mí me lo dicen. Me pasa todo el tiempo y la gente es muy hiriente en esta cuestión”, indicó la periodista, ante la atenta mirada de su compañero de noticiero, Nelson Castro.

Y reflexionó al respecto: “Tienen que saber que nosotros somos personas, tenemos nuestros días buenos y malos, nos duele también que nos digan”.

“‘No me gustó como estas’, me dicen y duele, no hace falta que te digan una agresión innecesaria”, dijo Dominique sobre algunos de los mensajes que recibe.