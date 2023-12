La indignación de Dominique Metzger tras sufrir un robo en la puerta de su casa: "No lo puedo creer"

En el audio de la misma historia, dio más detalles y expresó: "Bueno, buen día. Uno se levanta, quiere ir a trabajar en un feriado, y mirá con lo que te encontrás. Las dos ruedas, no lo puedo creer, que me robaron acá en casa, en la puerta".

Además, como si eso fuera poco, contó que no era la primera vez que sufría un robo de este estilo. "Pasan patrulleros, pasa todo y hace dos meses me habían robado la de auxilio. Es increíble", concluyó.

La emoción de Dominique Metzger ante las palabras de Gusa, su hermano: "Es la persona..."

Dominique Metzger estuvo invitada el miércoles al ciclo Poco correctos, El Trece, y se emocionó al aire al ser sorprendida por un especial saludo de su hermano Agustín, al que llaman Gusa, de 33 años y quien tiene síndrome de Down.

“¿Qué significa el Gusa para vos?", le consultó el Chino Leunis a la conductora. Y ahí ella abrió su corazón: “Agustín es todo. Es lo que amalgama a toda la familia, es el que te saca una sonrisa, es la persona que da luz. Ojalá que cada familia tenga un Agustín, un Gusa, porque es felicidad garantizada y además te pone siempre los pies en la Tierra”, sostuvo Domi.

Y luego, se presentó un video con un tierno saludo de Gusa para Dominique. “Hola Chino y equipo, Pollo. La invitaron a Domi y no me invitaron a mí eh, qué poco correctos. El sábado es el cumple de Domi, ¿los invitó a ustedes? A mí me invitó a ver a Luismi, ¿sigue en pie eso? Un beso para todos”, dijo el joven.

“Es hermoso Agustín, y tengo las entradas para ir a ver a Luis Miguel el otro sábado”, confirmó la conductora, movilizada después de ver a su hermano.

Y agregó al respecto del evento musical al que irá con su hermano: “Tenemos un grupo donde estamos sólo los hermanos y dije bueno, tengo entradas para ir a ver a Luis Miguel, ¿alguien me quiere acompañar? Y él desesperado, me escribía por atrás, y me mandaba videos de él cantando (como) Luis Miguel, y yo a propósito lo picanteé con otro de mis hermanos”.