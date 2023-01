Dominique Metzger y Nelson Castro, quebrados al escuchar a la mamá de Fernando Báez Sosa

“Yo no vengo a buscar venganza, sólo quiero justicia y que mi hijo pueda descansar en paz. Y que nosotros tengamos un poco de paz en nuestro corazón. No encuentro una razón para vivir, sin Fernando el mundo se me vino abajo, era mi todo, mi compañero”, dijo muy movilizada Graciela.

Y agregó: “Hoy no está. Pienso en el día de mañana, que Fernando nunca volverá. ¡Te amo Fernando, con toda mi alma, es lo mejor que Dios me ha dado! Mi compañerito, el que me acompañaba a hacer las compras, hoy me quedé sin todo eso".

Al escuchar esas tremendas palabras, Dominique Metzger y Nelson Castro se mostraron muy sensibilizados al aire en Telenoche, El Trece, y se refirieron al asesinato de Fernando Báez Sosa.

“Estamos todos conmovidos. Si ustedes vieran el estudio en este momento, estamos todos al borde de las lágrimas”, dijo Nelson Castro casi con la voz quebrada.

“Es un momento tremendo, dificilísimo y ha sido conmovedor esto, ¿no? Es conmovedor todo esto que estamos viendo, el discurso del padre y de la madre. ‘Se llevó mi vida’”, agregó el periodista.

A lo que Dominique Metzger apuntó: “Es imposible no acompañarlos, no sentir esa tristeza que ellos nos transmiten y querer abrazarlos”. Y luego Nelson pidió a un corte para poder reponerse.

Rusherking pidió Justicia por Fernando Báez Sosa a 3 años de su crimen

Rusherking pidió Justicia por Fernando Báez Sosa a 3 años del asesinato en medio de uno de sus shows. El cantante se tomó unos minutos para referirse al caso en su presentación en Pinamar y darle un mensaje de aliento a la familia del joven.

“Este es un momento muy importante, quería dedicar unas palabras. Hoy, 18 de enero, se cumplen tres años del asesinato de Fernando Báez Sosa y, desde mi puesto, quiero pedir Justicia para Fernando y paz para su familia”, expresó el joven, en un video que compartió la China Suárez en Instagram.

Y agregó a flor de piel: “Y que concienticemos, que acá la mayoría somos jóvenes, también para los papás y para los hijos, que repudiamos la violencia y no miremos para un costado, y nos ayudemos todos nosotros. Muchas gracias”.

Al escuchar estas palabras de su novio, la actriz se mostró orgullosa y compartió el material en Instagram: “Mi hombre. Te admiro y te agradezco #JusticiaPorFernando”, escribió en su posteo. Y el cantante comentó: “Te amo, mi vida #JusticiaPorFernando”.