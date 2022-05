Donatello, el hijo de Noelia Marzol y Ramiro Arias, fue a ver a su papá a la cancha por primera vez

Noelia Marzol en la cancha con Romiro y Donatello.jpg Noelia Marzo llevó a Donatello para que conozca la cancha de Atlético Central de Córodba donde juega su papá, el futbolista Ramiro Arias.

La fecha elegida por Noelia Marzol para que Dona conozca la cancha, tal parece que le dio suerte al equipo de su papá dado que Instituto Atlético Central Córdoba le ganó a Defensores de Belgrano con un resultado de 2 o 1.

Noelia Marzol en la cancha con Romiro y Donatello 1.jpg Donatello y su mamá, Noelia Marzol, alentaron a Ramiro Arias en el partido que su equipo disputó contra Defensores de Belgrano.

Esta visita familiar se produjo días después del mal momento que vivió Noe cuando se asustó al ver que su hijo se había ahogado y debió socorrerlo con golpecitos en la espalda, tras darse cuenta que Donatello había tragado un pedacito de cartón.

La dramática situación que vivió Noelia Marzol con su hijo Donatello

Noelia Marzol utilizó su cuenta de Instagram a comienzos de mayo para compartir con sus seguidores la situación límite que vivió como madre primeriza con su hijo Donatello, fruto de su matrimonio con el futbolista Ramiro Arias, con quien dio el sí en febrero de 2021.

La actriz y bailarina contó que su hijo se ahogó y ella lo socorrió de inmediato en su casa: “Un poco desaparecida. Hoy cerdo -como llama cariñosamente a su hijo- se ahogó”. “Todavía no entiendo cómo resolví la secuencia con tanta templanza. Ya está todo controlado. Importantísimo hacer un curso de primeros auxilios”, remarcó Noelia Marzol.

noelia marzol.jpg El poteo de Noelia Marzol a través del que compartió el terrible susto que se llevó con Donatello, al darse cuenta que se estaba ahogando.

Luego, más serena después del tremendo susto, Noelia contó cómo vivió ese momento: “Bueno, ahora que estoy tranqui les cuento, ya que muchas me piden consejos porque les da miedo. La verdad, no soy ninguna experta”. Y remarcó “Creo que fue un pedacito de cartón. Al ser algo blanco es menos grave que un objeto contundente, me parece”.

Y apuntó: “Percibí que se ahogaba, lo puse boca abajo sobre el antebrazo y le golpeé la espaldita, le soplé la cara y repetí la misma secuencia un par de veces hasta que terminó vomitando. Lo cual hizo que se le despeje la garganta”. Para luego agregar “Repito: no soy experta, pero haber leído e instruirme un poco me ayudó. También puede ganarte la desesperación. Creo que es normal”. Y cerró: “Leí la experiencia de muchas. Casos más graves, incluso. Es desesperante. Gracias por la empatía”.