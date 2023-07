Donato de Santis se emocionó al despedir a la última eliminada de MasterChef

"Yo me llevó una foto muy linda, que es afuera de este lugar. Cuando vinisite hacer la prueba, yo estaba esperando un auto y te vi del otro lado de la calle, vos estabas con tus padres", comenzó a decir Donato de Santis después de que Martitegui haya anunciado que María Sol tenía que abandonar el certamen.

MARIA SOL FERRERO MASTERCHEF.jpg

Quebrado, Donato agregó: "Te vamos a recordar por tu luz, por tu simpleza y, sobre todo, por hacernos conocer Sampacho”. A su turno, Betular, emocionado, afirmó: “Creo que Sampacho recibe a una nueva embajadora. Los que venimos del interior sabemos lo difícil que es hacerte conocer cuando venís de un pueblo chico, así que gracias”.

"María Sol, sos muy joven. Seguí el camino que empezaste, que es muy largo. Podés hacer lo que quieras. Tenemos ganas de verte brillar", la despidió la conductora Wanda Nara.

"Obviamente no estoy feliz de irme, pero estoy contenta porque voy a volver a ver a mi familia", admitió la estudiante de agronomía. "Me cambiaron la vida. Les agradezco a ustedes tres. Son excelente chefs, pero me quedo con las personas. A mis compañeros los amo. Hoy se termina un sueño, pero esto sigue", cerró con lágrimas en los ojos la cordobesa.

El motivo del desgarrador llanto de Antonio de MasterChef: "No me deja..."

Este jueves, en MasterChef (Telefe), Antonio López quebró en llanto en medio del desafío. “Ay, me siento re mal”, dijo el participante al borde de las lágrimas.

Silvana Díaz, al verlo tan sensible, se acercó y le preguntó: “¿No querés cocinar? Y lo consoló: "Te bloqueaste. Sí, ya sé, es re feo. Bueno, poné la mente en blanco y arrancá de a poquito”.

Resulta que el concursante salteño no tuvo una buena devolución de su plato el miércoles. El aspirante a chef había querido hacer chicarrón de cerdo y tras unos percances terminó presentando tacos de cerdo braseado con brotes de soja y salsa de morrón. El plato quedó tan seco que el jurado lo destrozó. Eso hizo que Antonio se sintiera más nervioso de lo normal.

“Me parece que hoy Toni está muy sobrepasado por algunas situaciones. Necesita un abrazo y necesita bajar un cambio. Él está al lado mío, así que no me voy a hacer la distraída”, opinó Silvana mirando a cámara. Ahí, Antonio admitió que “lo de la noche anterior no me deja cocinar tranquilo”.