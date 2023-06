La durísima devolución de Damián Betular que destrozó las esperanzas de una participante

Martitegui, ni bien vio la preparación, señaló que habían pedido algo latinoamericano. "Definitivamente esperaba más de vos. Me parece que la humita... No sé si la llamaría humita. Es un quesito de choclo procesado. La pata de pollo no me dice mucho. Es un pollo y el queso está como sacado del paquete y cortado en cuadraditos para una picadita arriba de la tostada. Cuando te tengo que felicitar, te felicito, pero hoy no", dijo el chef.

"Es una pata de pollo con algo amarillo y unos cubitos al lado. Yo creo que si estuviera esperando el examen en la escuela, el examen llega y es un uno", lanzó Betular.

A la conductora Wanda Nara la participante le dijo que fue una de las noches de más complicadas para ella. "Un uno me puso. Un uno. Porque no podía poner cero. Si no me hubiera puesto un cero. Y tiene razón", reflexionó la aspirante a chef.

"Yo no soy este plato, soy otros platos mucho mejores que he hecho y realmente no me reconozco en el plato que hice hoy", admitió la joven.

María Sol MASTERCHEF.jpg

La sorpresiva decisión del jurado de MasterChef que cambió el destino de una participante

Este domingo en MasterChef (Telefe) el jurado tomó una decisión que sorprendió a todos al comprobar que los platos de los participantes no tuvieron ningún error en su cocción.

Los aspirantes a chef tuvieron que preparar como desafío un rack de cordero acompañado con una salsa. Los platos "más flojos", tenían mínimos errores, fueron los de Daniela y Silvana.

Daniela preparó costillas de cordero en croûte acompañado con tempura de cebolla de verdeo y ensalada de arroz. El jurado la felicitó pero también le señaló que la presentación del plato no estuvo a la altura del certamen.

Silvana, por su parte, hizo unas costillas de cordero con salsa de vino blanco y puré de papas con cabutia, y brotes de soja con uvas. Germán Martitegui resaltó que nunca se le hubiese ocurrido la mezcla de brotes de soja con uvas, que el sabor quedó bien, sin embargo sostuvo que fue cabeza dura y que debería escuchar más los consejos de los chefs.

Ambas estuvieron en la cuerda floja y una de ellas al borde de irse, pero el jurado (integrado por Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis) decidió que ambas avancen y continuen una semana más.