Donato de Santis y Damián Betular, durísimos con Malena Guinzburg

"Ay, chicos les pido perdón. Tengo ganas de reír y de llorar pero más de llorar. Tenemos mucho amor, mucho intento, mucho sufrimiento y un pancito con un poco de ajo y aceite", comenzó la participante apenas presentó su plato.

A lo que Damián Betular disparó: "Yo no como pan, ya lo conozco. ¿Por qué está tan mal, Male?". Y la humorista admitió: "Porque me salió todo mal desde el comienzo. No sabía qué hacer.Traje dos canastos con nada que me sirviera porque...".

"¿Es culpa de los ingredientes?", la volvió a indagar Betular. Y Malena Guinzburg continuó: "No, no le voy a echar la culpa a nadie más que a mí. Empecé a hacer la masa, vino Donato y me dijo que no estaba bien, la empecé de nuevo y ya no llegaba".

“Me da mucha pena por el resto de tus compañeros que hayas pasado primera porque me inhabitaste el paladar”, lanzó el jurado contundente.

Por su parte, Donato de Santis remarcó sin vueltas: "Si querés avanzar, ganar Masterchef, cambia de actitud con estas cosas. Tenés que empezar a presentar platos dignos de esta competencia".

La furia de Damián Betular por la contaminación cruzada de los alimentos

El jurado Damián Betular se mostró indignado por lo que hicieron Denise Dumas y Malena Guinzburg en Masterchef Celebrity y reaccionó a puro grito.

“¡Me va a matar! Me va a matar de contaminación cruzada”, le remarcó el jurado a Denise Dumas. “Si después van a comer el pollo”, intentó defenderse la participante. “Aunque sea arriba de la mesada si esta limpia”, intervino Donato de Santis, presente en la escena.

Dumas se mostró sorprendida por lo que le decía Betular -con mucha euforia- sobre la preparación de su plato. Y luego llegó el turno de Malena Guinzburg, quien también fue apuntada por el chef por lo mismo.

“Sos una mier… ¡Qué basura que sos! ¿Qué es?¿Un buchón?. Ay, corta cerca del hueso. Pero un poquito me querés. De hecho, sé que querés que me quede”, reaccionó la humorista.

A lo que Damián Betular respondió: “La milanesa esta cruda. La salsa y el morrón están correctos, las papas no me gustan. Y lo que es directamente es un puñal a la patria es la banana cortada a la mitad, mal frita, sin gracia, toda puesta en un costado. Es una burla hacia nosotros”.