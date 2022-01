La furia de Damián Betular por la contaminación cruzada de los alimentos

“¡Me va a matar! Me va a matar de contaminación cruzada”, le remarcó el jurado a Denise Dumas. “Si después van a comer el pollo”, intentó defenderse la participante. “Aunque sea arriba de la mesada si esta limpia”, intervino Donato de Santis, presente en la escena.

Dumas se mostró sorprendida por lo que le decía Betular -con mucha euforia- sobre la preparación de su plato. Y luego llegó el turno de Malena Guinzburg, quien también fue apuntada por el chef por lo mismo.

“Sos una mier… ¡Qué basura que sos! ¿Qué es?¿Un buchón?. Ay, corta cerca del hueso (con tono burlón). Pero un poquito me querés. De hecho, sé que querés que me quede”, reaccionó la humorista.

A lo que Damián Betular respondió: “La milanesa esta cruda. La salsa y el morrón están correctos, las papas no me gustan. Y lo que es directamente es un puñal a la patria es la banana cortada a la mitad, mal frita, sin gracia, toda puesta en un costado. Es una burla hacia nosotros”.

Por qué Gastón Dalmau no volvería a participar de MasterChef Celebrity

Tras consagrarse como el campeón de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, Gastón Dalmau contó que no tiene intenciones de formar parte de una nueva emisión de reality gastronómico que se emite por Telefe.

“Fue mucho esfuerzo y otra vez meterme como participante no lo haría. Aparte ya gané. Muchas veces pensé qué pasaría si hicieran otro programa de finalistas, pero no; prefiero quedarme así”, dijo el actor en diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez. Sin embargo, Dalmau no descartó estar en el certamen pero desde otro lugar: “Me gustaría volver desde el lado de la producción”, indicó.