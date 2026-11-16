Dramático accidente de Marcelo Véliz: volcó la combi en la que viajaba y fue trasladado de urgencia al hospital

Cómo fue el accidente de Marcelo Véliz y su grupo en Tucumán

Según informó Diario Panorama, el accidente ocurrió entre la noche del domingo 15 y las primeras horas del lunes 16 de noviembre, cerca de la medianoche.

De acuerdo con el testimonio de una persona que se encontraba en la zona, los músicos habrían realizado una presentación en Buena Vista, departamento Simoca, y se dirigían de regreso hacia Santiago del Estero.

Sin embargo, cuando transitaban por la zona de La Madrid, la combi que transportaba a la agrupación terminó volcando.

Por el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo y se aguarda información oficial para determinar cómo se produjo el accidente.

En la unidad viajaban el propio Marcelo Véliz, integrantes de su banda y el chofer.

Tras el vuelco, se solicitó asistencia médica para atender a las personas afectadas.

Qué se sabe del estado de salud de Marcelo Véliz tras el vuelco

Las primeras informaciones indican que Marcelo Véliz, el conductor de la combi y otros dos músicos fueron trasladados al hospital de La Madrid, donde recibieron atención médica.

Los cuatro presentaban golpes visibles como consecuencia del accidente, aunque hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre la gravedad de las lesiones.

En tanto, los otros cinco ocupantes del vehículo se encontrarían en buen estado, según los primeros datos difundidos.

La falta de información médica detallada generó preocupación por la evolución del cantante y de sus compañeros.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial que permita confirmar el estado de salud actual de Marcelo Véliz ni el de los otros tres heridos.

Mientras se esperan novedades sobre su recuperación, también continúa la investigación para establecer las causas del vuelco.

El accidente provocó una fuerte repercusión entre los seguidores de la guaracha santiagueña, que permanecen atentos a cualquier información sobre la salud del artista y los integrantes de su grupo.