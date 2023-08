Dramático relato de una ex chiquititas: "Me quería ver muerta"

Daniela Mastricchio

"Había un ensañamiento abusivo y obsesivo y me cansé. Supongo que me creía muerta y me quería ver muerta", sentenció. "De ahí vino la idea del videoclip y de poner un ataúd en el centro de la escena. Básicamente me creían muerta en mi carrera y mi vida personal pero no mi amor, Dani vino súper recargada y con más para dar", profundizó.

Luego reveló que en su video también hay guiños al famoso programa infantil de Cris Morena y explicó: "Está inspirado en el vestuario del teatro de Chiquititas del año 96, que usábamos ese piloto de flores transparentes con el catsuit abajo y las botas de lluvia más las trenzas. Todo tiene una historia más allá de la letra".

Luego habló de lo difícil que es convivir con el hate y con una actitud positiva y segura de su arte reflexionó: "Toda la mierda que me han tirado la convertí en arte, que es lo que hago. Lo que hablen las personas no hace más que hablar de sus inseguridades propias y de sus incapacidades para crear, hacer o sentir".

Finalmente dejó en claro una vez más que Chiquititas siempre estará en su corazón y hablando de nuevos proyectos adelantó: "Se viene una juntada que llamamos Ni Da y será el 3 de septiembre en Palermo con muchos fans. Vamos a compartir anécdotas de Chiquititas, también del nuevo proyecto y cantaremos".

Conmoción por la muerte de una querida actriz de Chiquititas

En las últimas horas, en un comunicado de la Asociación Argentina de Actores, dieron a conocer que el sábado murió la reconocida actriz Marcela Ruiz, que trabajó en éxitos como Chiquititas, Perla Negra, Gasoleros, Primicias y Los Simuladores.

"Con gran dolor despedimos a la actriz Marcela Ruiz, quien llevó adelante una destacada trayectoria en televisión, cine y teatro. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento de tristeza. Su deceso se produjo el 8 de julio", dice el posteo de dicha entidad en Twitter.