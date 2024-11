Duki y Emilia Mernes, en crisis tras conocerse detalles de una explosiva infidelidad

En una nota con Minuto Neuquén, la chica en cuestión confirmó que intercambió mensajes con Duki, pero advirtió que fue hace un año atrás.

"Yo siempre fui fan de Duki y le respondía sus historias, como hace cualquier seguidor; jamás pensé que en algún momento iba a ver esos mensajes. Un día, viendo quién había visto mis historias, vi que él había visto una, y me sorprendió. A los dos días, había salido de bailar con mi novio, estábamos volviendo y me llega un mensaje de él cerca de las 6 de la mañana. Me había respondido un mensaje viejo y me puso 'Gracias'. Al toque le respondí y le puse: 'Hola! Te amo' y empezamos a hablar", relató Lula.

"Por lo que yo tengo entendido, ese día estaba medio de after con YSY, ya que estaban festejando que había lanzado un álbum. Ahí fue que pasó todo esto, en ese contexto. Me contó que se estaba yendo a Chile, que iba a tocar con un amigo que se llama Pablito Chile. Me mandó fotos de su cara desde el avión, para probar que era él y no era un manager o algo así. Cuando se quedó sin señal, quedó ahí y no hablamos más", siguió.

Para demostrar cuándo fue que habló con Duki, Lula mostró un chat de un grupo de amigas, a quienes les contó que estaba hablando con el artista. "Cuando pasó esto, hace un año, yo se lo conté a mi entorno íntimo, a mis amigas. Mi novio también se lo contó a sus amigos íntimos porque no lo podíamos creer, pero no pasó más nada", agregó.

Y finalizó: "Si ellos estaban juntos o no en ese momento, no lo sé, ni creo que lo sepamos porque no van a hablar y que ellos no digan nada al respecto también dice mucho. Pero las cosas pasaron así, tal cual lo conté".

El lujoso festejo de cumpleaños que le preparó Duki a Emilia Mernes

Después la increíble marca de cuatro shows sold out en el estadio de Vélez Sarsfield en octubre, Emilia Mernes celebró a lo grande su cumpleaños número 28.

El evento contó con un organizador de lujo, ya que fue su novio el Duki quien se encargó de la preparación de todos los detalles para que la cantante viva un día inolvidable.

Se trato de una celebración al aire libre de día en un inmenso jardín con su familia y seres queridos más cercanos donde hubo música, comida y bebidas.

“Muy felices 28″, expresó emocionada la cantante por lo vivido en su día y mostrando el álbum de fotos de la celebración desde su cuenta en Instagram donde cuenta con más de 9 millones de seguidores.

A lo que su novio comentó con picardía y totalmente enamorado: “Quisiera ser ese escalón para que tu belleza descanse sobre mí”.

Emilia Mernes se mostró agradecida por cómo su novio, con quien lleva tres años en pareja, preparó todo el evento: “Fuerte el aplauso para el organizador del evento, Duki. Te amo tanto”.

Las fotos del mega cumpleaños de Emilia Mernes organizado por Duki.

