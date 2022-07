Dura crítica de Marina Calabró a Andy Kusnetzoff: "La maldad que manejan en PH no tiene nombre"

Marina recordó que, hace unos días, Sofía Jujuy estuvo en el programa de Andy, contó que sufre de tropofobia (un tipo de trastorno de ansiedad o repulsión a ciertas figuras geométricas) y ocurrió algo llamativo en el ciclo.

Embed

"Ellos no van a parar hasta que alguien se desmaye en pleno set. Mientras ella contaba su tropofobia, le ponían en las pantallas, todos circulitos de distintos tamaños, probecita", señaló.

"Después dicen que Andy no es malo, que es un chico bueno, que no hace chimentos", añadió.

Por último, Marina dijo que para ella PH es uno de los programas que marcan la agenda del espectáculo. "El otro día, Andy comentó una noticia de Camilo y Evaluna y decía 'bueno, sé que esta semana, Camilo dijo...'. Dale, Andy, no te hagas el que no consumís chimentos, si hacés un programa de chimentos. Viene LAM, Socios del espectáculo y PH", sentenció.

image.png

Jujuy Jiménez contó el trastorno que sufre: "Pensarlo me da impresión"

Tras separarse recientemente del polista Bautista Bello tras un año de noviazgo, Sofía Jujuy Jiménez estuvo en el programa PH Podemos Hablar contó que sufre un particular trastorno.

La modelo y conductora contó que sufre de tripofobia, un tipo de trastorno de ansiedad o repulsión a ciertas figuras geométricas.

“Ya pensarlo me da impresión, de hecho esto podría ser. Es cuando tenés todos círculos, uno al lado del otro pegaditos, y lo ves de golpe. Como el pulpo que tiene unas cositas… ¡Cambio el estudio porque no era así!”, contó Jujuy sobre su particular fobia.

Embed

Y además reaccionó ante la escenografía del ciclo de Andy Kusnetzoff, que justamente tiene muchos círculos.

“Es como una fobia a los círculos que están todos juntos. Chiquititos y grandes, pero más que nada los chiquititos. Te da arcadas, ganas de vomitar, no podés verlos", amplió.

Y detalló al respecto: "Una de mis hermanas lo pasa mal. Yo la he visto vomitar. Es una fobia. Yo no sé si lo habrá tratado, yo trato de no darle tanta importancia”.