Dura denuncia contra Romina de Gran Hermano 2022: "Le hizo sacar viviendas a los pobres"

Pasaron casi cinco meses del comienzo de Gran Hermano 2022, y a pesar de que el reality de Telefe está en su recta final no para de generar sorpresas y conocerse más lados ocultos de sus participantes. Tal es el caso de Romina Uhrig, y su pasado político de la mano de su ex marido y ex intendente de Moreno, Walter Festa.