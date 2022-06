Duras declaraciones de Bettina, la hija de Beatriz Salomón, contra Alberto Ferriols

Embed

"En la denuncia, Bettina relata que estaba en su casa, su padre ingresa, va al cuarto y le dice que se iba a quedar a vivir ahí, que ella que se tenía que ir", reveló Ángel de Brito en LAM.

Este jueves, la hija de la ex vedette estuvo en A la tarde y habló sobre su vínculo con el cirujano.

"Cuando mi mamá estaba, yo con Alberto no me veía. Yo prácticamente no tenía contacto con él. Nunca tuvimos la confianza padre e hija", detalló.

Bettina mencionó que de chica no quería pasar tiempo con el cirujano. "Yo lloraba para no ir a su casa. Yo no crecí con él. Tampoco tenía esa conexión de decir 'mi papá'", explicó.

La joven mencionó que su hermana, Noelia, intentó reconstruir el vínculo entre ellos, aunque no logró un buen resultado. "Mi hermana trató acercarnos, pero falló", reveló.

Por último, Bettina emocionó a todos en el programa de Karina Mazzocco al hablar de su madre. "La extraño mucho. Quiero que descanse en paz", sentenció.

La drástica decisión de Bettina Ferriols tras el escándalo con su padre

Después de denuncia a su padre, Alberto Ferriols, por violencia, Bettina Ferriols tomó una drástica decisión.

La joven explicó que quiere cambiar su documento para no llevar más el apellido del cirujano.

"Quiero sacarme el apellido de mi padre", reveló la joven en A la tarde.

Bettina ya cambió su perfil en las redes, donde pasó a usar el apellido Salomón.

El próximo paso será ir a la Justicia para poder tener su DNI con el apellido de su madre y sacar el de su padre.