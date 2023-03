Durísima confesión de Marisa Brel sobre su relación con Laura Ubfal al término de Gran Hermano 2022: "Casi..."

“Yo había dicho cuán importante debía ser para Romina Uhrig (una participante) ganar el juego para hacer semejante sacrificio (no ver a sus hijas ni saber nada de ellas), y me mataron por todos lados. Al otro día, la Ubfal dijo que estamos mal porque yo dije que una mujer no podía salir de la casa a trabajar. A mí me hizo muy mal, discutí con ella, le dije que aclare eso”, comenzó explicando sobre el inicio del conflicto con su compañera.

Analía Franchín El Debate GH 2002 con Brel y Ubfal.jpg

“Hay mujeres que salen a trabajar, pero vuelven o llaman para saber si están bien. Ella nunca lo aclaró, me hizo muy mal y casi renuncio”, detalló Marisa en Por si las moscas (La Once Diez), admitiendo lo incómoda que llegó a sentirse durante el programa de Telefe.

Además, Brel negó categóricamente haber tenido recientemente un enfrentamiento violento con Ubfal. “Ayer leí en Twitter que me había agarrado de los pelos con Laura Ubfal. Me desperté y tenía explotado el teléfono. ¿Qué cabeza puede inventar que le arranqué la peluca, que no tiene, y que nos tiramos sillazos, que nos fuimos a las piñas? Yo soy una persona cero violenta”, explicó asombrada por la inverosímil versión.

Por último, concluyó pícara: “Ya no miro más Twitter porque me agoté, me sacó mucha energía. Twitter, por ahora, cancelado”, al menos hasta la próxima edición de Gran Hermano.

Marisa Brel en el piso de Gran Hermano 2022.jpg

Gran Hermano 2022: Cómo empezó la tensión entre Marisa Brel y Laura Ubfal

A comienzos de diciembre pasado, Romina Uhrig manifestó su angustia en el confesionario de Gran Hermano 2022 al extrañar mucho a sus hijas y quiere dejar la casa. "Necesito ese abrazo puro", dijo entre lágrimas la ex diputada. Esas imágenes de la participante quebrada en llanto motivaron un acalorado debate al aire entre Marisa Brel, Sol Pérez y Laura Ubfal.

"Yo no sé cómo puede estar ahí adentro, yo estoy dos días y estoy acá con mi nene y estoy mirando a ver cómo está, es muy fuerte", indicó Brel. Mientras que Ubfal cruzó a su colega afirmando que "Hay mujeres que trabajan, es una decisión de vida y hay mujeres que la sufren. Obvio se está perdiendo cosas de las chicas".

Embed

"La mamá es la mamá, cuando seas mamá lo vas a entender. Para mí el papá puede faltar, pero la mamá es la mamá. Hago la diferencia para mí la mamá es más importante. No lo acepto, un bebé es un bebé", le dijo después Brel a Sol Pérez.

"Tenés una mirada que lamentablemente ha perjudicado a las mujeres y lo único que haces es arruinarlos la vida con ese pensamiento", le recriminó Laura a Brel.

Luego, desde Twitter, Marisa Brel fue durísima con Ubfal y expresó: "Mi imagen pública es parte de mi TRABAJO y no voy a permitir que @laubfal me injurie e instale en la sociedad que critico a las mujeres que trabajan". "Espero sus disculpas por haber mentido sobre mí sino a la Justicia. En 30 años de periodista, nunca una compañera hizo algo así", cerró muy fuerte.