Duro cruce entre Bautista y Emmanuel en Gran Hermano: "Si no respetás..."

Inmediatamente, el peluquero negó el cambio y se enojó con el participante por acusarlo directamente a él. Bautista, que no se quedó callado, le dijo que "estaba sensible" y que no "se le podía decir nada".

Lejos de quedar ahí la pelea, el enfrentamiento continuó en la cocina. “Si vos no respetás el momento de otro, te lo digo, y no sé si lo respetás siempre. Vos te metés cuando están hablando y eso es mala educación”, le contestó Bauti a Emma, en alusión a la actividad de la radio que habían hecho previamente. “Esto es lo que soy”, sostuvo Vich.

Luego, los jugadores hablaron nuevamente y Emmanuel remarcó que muchas veces “tipos como Bautista lo callaron”. “Te ponés en un lugar de que vos sos distinto y que yo tengo algo contra vos, eso me molesta”, le dijo Bauti al cordobés, y agregó que lo calló en el living porque estaban viendo una película y él le gritó.

“Es algo intrascendente y genuino, ahora entiendo que por ahí sos más delicado por cosas de tu vida y te lo tomo”, cerró el uruguayo.

Ángel de Brito reveló qué figuras entrarán a Gran Hermano y generó una picante duda: ¿Furia no se va este domingo?

El conductor Ángel de Brito reveló este miércoles en LAM (América TV) que dos figuras entrarán a Gran Hermano (Telefe) y sembró una tremenda incógnita sobre si las eliminaciones están arregladas.

"Entran a la casa dos personas. Entran en dupla, con una misión. No se quedan, no nominan, no votan, no eliminan, no congelan. Lo que no sé es cuándo entran, porque si entran la semana que viene me da a turbio", comenzó diciendo el comunicador.

Y agregó: "Tendrían que entrar antes de la eliminación del domingo porque no sabemos quiénes se van a ir. Entran dos hombres, de distintas edades. Entran dos imitadores".

"Lo hicieron en GH Chile", acotó el productor de LAM Fede Bongiorno. "Entran Pichu Straneo y Nazareno Móttola a imitar a Furia y a Emma (Vich)", anunció De Brito. "Lo hacen en La Peña de Morfi, y Naza es Furia y Emma es Pichu", detalló.

Inmediatamente, De Brito remarcó que "más allá de que es re divertido, cómo impacta dentro de la casa, porque es información". "Esto tiene que ser el viernes como máximo, porque no van a entrar los imitadores el lunes y uno de los dos queda eliminado", opinó el conductor.

Ahí, la angelita invitada, Mónica Farro, disparó contra la producción del reality: "O que ya se sepa que ninguno de los dos va a quedar eliminado. Como yo creo que ya se sabe".

Aunque De Brito volvió a insistir con que quizás los imitadores entraban el viernes, antes de la gala de eliminación del domingo, Bongiorno le aclaró que eso no es posible porque los viernes se emite La Noche de los ex. En tanto, este miércoles será la gala de nominación y el jueves entrará el dúo Miranda a la casa más famosa del país. Entonces, ¿cuándo entran los imitadores? ¿Están manipuladas las eliminaciones de Gran Hermano?