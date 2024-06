Quiénes son los nominados de esta semana por los exparticipantes en Gran Hermano

La tercera exparticipante en pasar al confesionario fue Zoe Bogach, quien nominó a los "nuevos", Darío y Virginia. Luego, Joel Ojeda nominó a Nicolás Grosman y Darío, y expresó que quiere que llegue a la final Virginia. Lisandro Navarro, en tanto, votó a Virginia y a Darío, y Carla 'Chula' De Stefano nominó a Darío y el Chino.

Más adelante, votó Florencia Regidor quien fue por Darío y por Bautista Mascia. Coti Romero nominó a su jugadora "favorita", Virginia, y a Bautista; Rosina Beltrán, a Darío y a Virginia.

Por su parte, Williams López nominó a Darío y a Bautista; Alan Simone, a Virginia y a Darío, y Damián Moya votó a Nicolás y a Darío. Después ingresó al confesionario Federico 'Manzana' Farías quien votó a Nicolás y a Bautista. Luego, votó Lucía Maidana y le dio dos puntos a Darío y uno a Virginia. Sabrina Cortez, en tanto, votó a Darío y a Nicolás.

Luego, nominó Florencia Cabrera, quien le dio dos puntos a Virginia y uno a Darío. A su vez, Catalina Gorostidi votó a Darío y a Bautista; y Hernán Ontivero, a Darío y a Emmanuel.

Paloma Méndez nominó a Bautista y a Nicolás; Axel Klekaylo fue por Emmanuel y Darío. Las últimas en pasar al confesionario fueron Denisse González y Agostina Spinelli. La primera votó a Emmanuel y a Virginia, y la segunda a Emmanuel y a Darío.

Por lo tanto, la placa quedó conformada por Furia, quien está nominada hasta el final del certamen por una sanción, Darío, Virginia, Emmanuel y Nicolás.

Ahora, el líder de la semana, Martín, tendrá que hacer su jugada y no le quedará otra que subir a Bautista, porque es el único que no quedó en placa, y bajar a un participante.

Gran Hermano: Virginia habló de la enfermedad de Furia y descubrió su estrategia más macabra

Virginia Demo descubrió una fuerte teoría que dejaría al descubierto el plan de Juliana Furia Scaglione en Gran Hermano 2023 luego de contar que tiene leucemia tras realizarse distintos chequeos médicos.

La mujer de La Plata reveló que la tatuada le contó en reiteradas oportunidades que ella sabía que tenía algo desde antes de ingresar al reality de Telefe y que luego se confirmó con los análisis.

Fue en medio de una conversación con Darío Martínez Corti donde Virginia se refirió a los problemas de salud de Furia, con quien tuvo algunos roces en la convivencia.

"Está grabado y me lo dijo antes de que pase todo, ya le habían dicho que era una posibilidad de que tuviera eso. Entonces acá no se enfermó, está diciendo algo espantoso", expresó con crudeza Virginia Demo.

Y siguió firme en su postura: "(Furia) No se enfermó de eso porque se cagó de hambre, eso ya estaba. Seguramente la falta de alguna proteína, que se yo, hizo que decaiga y se manifieste".

"Pero ella me lo dijo muchas veces: antes de entrar acá, creía que tenía y me dijo esa palabra, que a mí no me gusta repetirla", cerró muy segura de lo que dice.

Esto tiene que ver con las veces en que la polémica participante les echó la culpa a sus compañeros de su estado de salud por las veces en que la enviaron a placa y que eso la afectó mucho.