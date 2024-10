Duro cruce entre Nenu López y Flavio Mendoza en el Cantando 2024: "Estás muy cocora"

"Creo que tienen que exagerar para que...", comenzó diciendo Mendoza. Inmediatamente, Nenu lo frenó y le dijo: "No. El show pasado exageré y justamente me criticaron eso".

"Bueno, no nos gustó", le respondió el bailarín. "Pero entonces pónganse de acuerdo", disparó Nenu. "No, no nos tenemos que poner de acuerdo nosotros. Nos gusta o no nos gusta, lo vemos o no lo vemos", le contestó.

Más adelante, Nenu le recriminó: "Sí, porque me hablaste de la puesta, me dijiste el otro día que bailé demasiado, que baile menos, ahora no bailé y me decís que baile más". "Tampoco bailaste demasiado, te moviste un poco sexy. La otra vez no bailaste, no hiciste una coreografía", sostuvo el jurado.

"Sí, hice una coreografía", siguió la rubia. "Bueno, no se notó", le dijo Flavio. "Bueno, habrá que verlo mejor", le contestó Nenu. Instantes después, Mendoza remarcó: "Igualmente, venís con una actitud medio cocora. Cantás horrible".

"Quiero su consejo sincero para poder aprender y el consejo cambia todo el tiempo, entonces yo no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Me voy a mi casa?", expresó López. "¿Qué es lo que cambiaste, amor? Sí seguís cantando horrible", le preguntó Flavio.

"Sí, no es un programa de canto. Te lo debería haber avisado la producción", lanzó Nenu. "Creo que estás muy cocora, tenés que bajar un poquitito. Lamentablemente también el puntaje tiene que ver con esto", le respondió Mendoza. "Sí, sí, no me importa", le contestó la participante.

"¿No te importa?", quiso saber Flavio, quien la puntuó con uno 1. "Empezá a mejorar la actitud", cerró Flavio.

El picante debut de Nenu López en el Cantando 2024: se reencontró con Martín Salwe y le refregó a su nuevo novio

Este viernes, con el debut de Nenu López en el Cantando 2024 (América TV) se produjo un tenso reencuentro entre la bailarina y Martín Salwe, el locutor del reality con quien mantuvo un romance el año pasado cuando coincidieron en el Bailando 2023, pero al poco tiempo todo terminó mal entre ellos.

Lo cierto es que ni bien Nenu puso un pie en la pista, desde la enorme pantalla del ciclo de América pudo verse al actual novio de ella, por lo que Salwe intentó romper el hielo halagándolo. “Muy fachero, eh”, atinó a decir él al tiempo que ella le respondió picante: “Es lindo, ¿viste? Muy lindo”.





En ese momento, con Florencia Peña como mediadora entre la expareja, la bailarina confió que con Salwe se habían amigado “hace 5 minutos. Antes todo mal”, al recordar que el locutor le fue infiel, y sobre su actual novio deslizó: “Está en Ibiza, re de joda. Espero que no me cague… si éste me cagó (Martín), espero que éste (señalando la pantalla) no me cague”.

Fue allí que Martín Salwe intentó defenderse y explicar que llegó a haber infidelidad, sino que solamente había habido un intercambio de mensajes con otra chica, pero que nunca pasó nada. “Me equivoqué, perdón. Igual, no pasó más que un mensaje”, se disculpó entonces el locutor antes de que Nenu se atajas ante el jurado admitiendo que el canto no es lo suyo.