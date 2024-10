¡Sorpresivo! Quién fue el primer eliminado del Cantando 2024

Nenu López y su partenaire Nell Valenti fueron los primeros sentenciados al no alcanzarle el puntaje. Matías Alé y Martu Scigliano; Agustín 'Cachete' Sierra y Marcia Rubido; Martín 'Tony' Coggi y Paz Gutiérrez; Josefina Pouso y Facu Magrane; Mimi Alavardo y Esteban Merdeni, Alicia Barbasola y Juan López también quedaron sentenciados.

Luego cada integrante del jurado tuvo que salvar a una pareja: Milett Figueroa se decidió por Pouso, Nacha Guevara por Mimi, Flavio por Barbasola y 'Cachete' Sierra, y Marcelo Polino por Alé.

Por lo tanto, la pareja de Nenu López y la de 'Tony' Coggi tuvieron que enfrentarse al temido teléfono.

Minutos antes de la medianoche, Florencia Peña adelantó: "La pareja que se queda en el Cantando tiene el 66,7 por ciento de los votos". Instantes después, la presentadora anunció: "La pareja que continúa es la de Nenu López. ¡Felicitaciones!".

"Yo estoy tranquilo porque lo que hicimos fue de corazón, porque trabajamos muchísimo por esto", expresó el primer eliminado del certamen, Martín 'Tony' Coggi.

Embed

La incomodidad de Alicia Barbasola en el Cantando 2024 cuando le preguntaron por Andrés Nara

Hasta el cierre de la primera semana del Cantando 2024 (América TV) tuvo que esperar la mediática Alicia Barbasola para hacer su debut en la pista.

Y, sumado a los lógicos nervios, pudo vérsela más que incómoda cuando le consultaron por su actual relación con Andrés Nara, luego del escándalo por la denuncia por violencia de género que terminó con él detenido varios días, lo que inmediatamente despertó rumores de crisis.

Embed

Dado que la mediática vedette pidió no referirse a su presente amoroso antes de cantar junto a su partenaire para no ponerse más nerviosa, durante la devolución del jurado Marcelo Polino no dejó de ponerla contra las cuerdas, al preguntarle directo y conciso: “Por sí o por no, ¿estás separada?”.

“Está todo bien, tenemos cosas que resolver. Hicimos un ‘parate’ en algunos temas porque, obviamente, él sentía que yo priorizaba mi carrera en este caso, y lo que yo decía es, ‘¿por qué no me acompañaba en esto?’”, explicó entonces Alicia Barbasola algo incómoda al reconocer que Nara no estaba al costado de la pista para hacerle el aguante.

Y mientras sí remarcó la presencia de sus padres en este momento tan importante para ella, concluyó asegurando sobre su relación con el papá de Zaira y Wanda Nara: “Está bien, a veces, ese ‘parate’ para poder hablar las cosas o ver qué quiere cada uno”. ¿Hay crisis en puerta?