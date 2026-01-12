Wanda Nara defendió a Martín Migueles y apuntó contra Claudia Ciardone: "Yo no publico..."

Sobre la decisión de poner un freno al vínculo sentimental, Wanda reconoció: "Se decidió esta pausa o alejarnos un poco porque es doloroso cuando se meten con situaciones privadas. También un poco para cuidarlo".

Y dejó en claro sobre Migueles: "Confío ciegamente en él, terminamos muy bien, entrenamos juntos, así que quizá me vuelven a ver entrenando con él, Yo termino muy bien. Confío en la persona que elijo hasta que me demnuestren lo contrario y en este caso yo estaba con él y vi todo, entonces estoy muy tranquila".

"Tengo mucho código, yo no publico las cosas que me escriben mis ex sino sería un caos mundial", cerró Wanda Nara con un palito para Claudia Ciardone.

La furia de Wanda Nara contra el periodista Gustavo Méndez

Wanda Nara encendió las redes sociales con un picante descargo desde X contra el periodista Gustavo Méndez, a quien apuntó directamente acusándolo de acoso, inventar historias y de involucrar a sus hijos en medio del ruido mediático.

“Con mis hijos no se va a meter más. Tiene una obsesión peligrosa hacia mí y los míos”, lanzó primero de manera tajante la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Además, aseguró que lo llevará a la Justicia y explicó los motivos: “Me voy a encargar de denunciarlo, por utilizar a mis hijos y por el acoso constante hacia mi persona. Ojalá junte dinero, lo que gane lo voy a donar porque no quiero nada de este tipo”, advirtió.

Wanda Nara también cuestionó el vínculo de Méndez con Mauro Icardi y lo expuso con dureza: “Qué raro que el papá de las nenas, que es tu amigo, no te pida que dejes de exponer sus hijas. Por mis hijos no se imagina de lo que soy capaz. Nadie se va a meter con mi familia”.

Finalmente, cerró su descargo con una advertencia directa hacia el periodista y cualquier otro que intente mencionarla a ella o a sus hijos.

"Quisiera ver cuánto y cómo sigue su carrera sin nombrarme a mí ni a los míos. Y sobre todo mis hijos. Con los niños no. A partir de ahora carta documento para todos los que se metan con mi familia y con mi persona", cerró firme la conductora.

wanda nara méndez 1

wanda nara mendez 2