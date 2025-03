La firme respuesta de Rodrigo Lussich tras la férrea defensa de Matías Bertolotti a los meteorólogos

Este lunes, en Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich se tomó unos minutos al final del programa para hacer un descargo, en respuesta a los dichos de Bertolotti.

"Apropósito de un escalón humorístico que hicimos con respecto a los meteorólogos, se mostró muy ofendido Matías Bertolotti. Yo hago humor permanentemente. En la catarata de cosas que haga y digo, por momentos, me paso tres pueblos o decir algo que resulte ofensivo y no tengo problemas en pedir disculpas, pero voy a seguir equivocándome porque prefiero tirarme a la pileta que autocensurarme", comenzó diciendo el conductor.

"Ahora, querer linkearme a mí a la tragedia de Bahía Blanca es un golpe bajo y no te lo voy a permitir Matías Bertolotti", remarcó Lussich.

"Si ustedes, como meteorólogos, profesión de la que han hecho un negocio en la TV, en los canales de cabale, la pifian y después los putean es un tema que ustedes tendrán que ver cómo lo manejan", siguió.

"Quiero dejar en claro que no me van a endilgar a mí que por las cosas que se dice cuando uno critica, no dan las alertas que tienen que dar cuando pasan como lo que pasó en Bahía Blanca. El viernes a la noche, en Buenos Aires, gente que no tiene para llegar a fin de mes guardó el auto en una cochera porque ustedes habían dicho que se venía par acá la tormenta de Bahía Blanca. Cayó un agua normal", agregó.

Y finalizó: "No los vi inmolarse por su colegas, que han sido echados del servicio meteorológico como lo hicieron por un chiste que yo hice acá... No te vi imbolarte, Matías Bertolotti. ¡Somos pocos y nos conocemos mucho!".

La broma de Pamela David que desconcertó en pleno vivo a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

Pamela David recibió en Desayuno Americano (América TV) a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Y en medio de la charla en la que los periodistas dedicados al espectáculo recordaron un altercado con Bruno Lábaque, el primer marido de David y padre de su hijo mayor, que venía a cuento de las tres personas que quisieron golpear a Lussich por alguna información dada, la conductora los sorprendió con una inesperada broma que por un momento los dejó sin habla.

Fue cuando Adrián Pallares contó que en el espectáculo teatral que presentan, relatan que hubo tres personas famosas que han querido "cagarlo a trompadas" a Rodrigo al cruzarlo en algún evento. Y cuando dijo que uno de ellos es Bruno Lábaque, a Pamela se le transformó la cara de manera instantánea.

"Estábamos en una obra de teatro y él estaba sentado al lado nuestro y entonces estaba enojado", dijo Adrián al tiempo que observaba a David seria. Y cuando iba a terminar la anécdota -contando que al relatar esto en el programa de Wainraich, de inmediato Lábaque se comunicó con él para disculparse 20 años después- mientras remarcaba que tenía un final feliz, la conductora lo interrumpió con gesto adusto asegurando: "Me parece de mal gusto... Re desubicado".

"¿La estás pasando mal?", le consultó atónito Rodrigo en pleno aire mientras Pallares intentaba salir del paso nervioso remarcando que el cuento terminaba bien. Pero Pamela insistió cortante: "Es que está todo mal con Bruno hoy...", lo que dejó por unos instantes sin habla a los periodistas.

En tanto, mientras los inminentes conductores de Intrusos intentaban remontar una situación claramente incómoda, Pamela David largó un carcajada, le sacó la lengua a Pallares en señal de "caíste en la broma", tras lo cual todos estallaron de risa y por supuesto Adrián y Rodrigo respiraron aliviados.