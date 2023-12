Duro relato de Julieta Ortega sobre el día que le salvó la vida a su excuñada Ana Paula Dutil tras su intento de suicidio

Luego, reveló que un día Dutil no le contestó el teléfono y por ese motivo decidió ir con su hermano Emanuel, quien fue pareja durante muchos años con Paula, para ver cómo se encontraba. Al llegar a la casa, llamaron a la policía para que tirara la puerta abajo.

"Se había tomado una bolsa entera de pastillas, pero estaba con vida. Lo estaba planeando hacía días. No sé qué hubiera pasado si yo hubiese llegado un poco después", dijo la actriz.

En ese contexto, Julieta Ortega hizo referencia a la importancia de pedir ayuda y de hablar sobre la salud mental, para poder frenar a tiempo un suicidio.

"Ayuda a que la gente no se sienta tan sola cuando uno se encuentra transitando esas oscuridades y piensa que eso le pasa solo a uno, pero ayuda un montón escuchar historias y tener espejos", indicó.

Por último, reveló que actualmente Ana Paula Dutil se encuentra bien y que le tomó varios años de terapia y dar en la tecla con la medicación. "Ahora no toma nada y está feliz, le cambió el filtro con el que mira la vida", cerró.

Contención e información para problemáticas de salud mental las 24 horas y desde cualquier punto del país: 0800 999 0091.

Julieta Ortega habló sin filtro sobre cómo vive las escenas de sexo en la ficción

La actriz Julieta Ortega participó de Mesa redonda (Infobae), un ciclo de entrevistas de Germán Paoloski, y -junto a las intérpretes Soledad Silveyra, Julieta Díaz y Julieta Zylberberg- habló de su profesión y de cómo se lleva con las escenas de sexo en la ficción.

En un momento de la entrevista, Zylberberg admitió: "Sí, tuve algún que otro mal compañero”. “O gente con la que no tenés ningún tipo de onda. También hay gente que se lleva muy mal trabajando y eso no lo ves en el escenario...", acotó Ortega.

También contó, sin dar nombres, una experiencia con un compañero de elenco. “Me pasó que no me guste cómo el otro actúa y no poder soportar. Estar en la escena y pensar ‘no puedo creer lo mal actor que es...’", relató.

Más adelante, cuando le preguntaron por las escenas de sexo dentro de una ficción, la actriz aseguró: "No tengo recuerdo de haber sentido absolutamente nada nunca en las escenas de sexo”.

"Es más, me olvido. Si me preguntan ‘qué tal besa alguien’, no sé. Se me borra al segundo, es como que eso no pasó”, agregó. También recordó alguna situación sexista dentro del ambiente de trabajo: “Se modificaron muchas cosas, recuerdo que una vez hice una escena de sexo y cuando salí había 50 monos en el monitor”.