Duro revés judicial para Santiago Martínez tras ser detenido por golpear a Emily Ceco

Roberto Castillo se hizo cargo de la defensa legal de Emily Ceco y en las últimas horas dio las recientes novedades del caso, informando la decisión de la Justicia para con Santiago Martínez.

El letrado contó que la Justicia rechazó el pedido de excarcelación que presentó la defensa del imputado y de esta manera Martínez seguirá en prisión.

roberto castillo emily ceco santiago martinez seguira detenido.jpg

"El día de hoy la justicia rechazó el pedido de excarcelación interpuesto por el defensor de Santiago Martínez", precisó el abogado Roberto Castillo desde Instagram.

Y fundamentó los motivos de la resolución: "El mismo se rechaza por la gravedad de los hechos que se investigan, la brutalidad del ataque perpetrado por Martínez y la acertada convicción del magistrado de entender que Martínez podría llegar a entorpecer el accionar de la justicia y no descarta que pudiera intentar fugarse".

Emily Ceco se animó a mostrar en público cómo había quedado su rostro tras ser agredida por quien era su pareja y luego radicó la denuncia correspondiente el 11 de febrero en la comisaría de la mujer de General Rodríguez.

"Vengo con los lentes porque, lo voy a mostrar, tengo la cara así, en este estado. Yo la pasé muy mal en esos momentos. Le pedía por favor a Santiago que me dejara de pegar. Por favor, le pedía", dijo entre lágrimas Emily Ceco en charla con Pepe Ochoa y Fede Bongiorno en Bondi al contar por primera vez el infierno que vivió.

santiago martinez emily ceco 2.jpg

La escalofriante reacción de Emily Ceco tras la detención de su ex, Santiago Martínez: "Tuve miedo por mi vida"

En las últimas horas se conoció que el ex participante de Love is Blind, Santiago Martínez, fue detenido, en el marco de la denuncia por violencia de género que realizó su ex pareja, Emily Ceco.

Tras enterarse de la detención, la joven estuvo en Intrusos, América Tv, y expresó que espera que la Justicia pueda seguir avanzando para frenar a su agresor.

"A Santiago lo detuvieron anoche, pero para que yo esté tranquila mi abogado me avisó recién hoy temprano. La verdad es que no estoy durmiendo bien. Me acuesto a las 3 am y me despierto a las 7", afirmó la ex figura de Love is Blind.

Al borde de las lágrimas, Emily señaló que por el nivel de violencia que sufrió es un "milagro" seguir con vida. "Tuve miedo por mi vida. Pensé que me iba a morir", advirtió.

La joven recordó que el calvario comenzó desde el momento en el cual decidieron convivir. "El mismo día que salimos del programa, nos fuimos a vivir juntos. Empezó a hacerme escenas de celos y se justificada diciendo que había tenido relaciones con parejas tóxicas, que le habían sido infiel", rememoró.

"Me pegaba en la cabeza a la altura de la sien. Cada vez que intentaba sacarlo, venía con más fuerza, con más ganas de matarme", agregó.

Emily mencionó que otras víctimas se contactaron con ella. "Me mandaron mensajes otras chicas, que salieron con él, y me dijeron que también sufrieron episodios de violencia", acotó.

Al finalizar, la joven reveló que sensaciones pasaron por su cuerpo al ver las imágenes de la detención de Santiago. "Sentí que se hizo un poco de Justicia. Si él no estaba entrando así hoy, yo podía estar muerta", concluyó.