La escalofriante reacción de Emily Ceco tras la detención de su ex, Santiago Martínez: "Tuve miedo por mi vida"

"A Santiago lo detuvieron anoche, pero para que yo esté tranquila mi abogado me avisó recién hoy temprano. La verdad es que no estoy durmiendo bien. Me acuesto a las 3 am y me despierto a las 7", afirmó la ex figura de Love is Blind.

Al borde de las lágrimas, Emily señaló que por el nivel de violencia que sufrió es un "milagro" seguir con vida. "Tuve miedo por mi vida. Pensé que me iba a morir", advirtió.

La joven recordó que el calvario comenzó desde el momento en el cual decidieron convivir. "El mismo día que salimos del programa, nos fuimos a vivir juntos. Empezó a hacerme escenas de celos y se justificada diciendo que había tenido relaciones con parejas tóxicas, que le habían sido infiel", rememoró.

"Me pegaba en la cabeza a la altura de la sien. Cada vez que intentaba sacarlo, venía con más fuerza, con más ganas de matarme", agregó.

Emily mencionó que otras víctimas se contactaron con ella. "Me mandaron mensajes otras chicas, que salieron con él, y me dijeron que también sufrieron episodios de violencia", acotó.

Al finalizar, la joven reveló que sensaciones pasaron por su cuerpo al ver las imágenes de la detención de Santiago. "Sentí que se hizo un poco de Justicia. Si él no estaba entrando así hoy, yo podía estar muerta", concluyó.

Santiago Martínez, participante de Love Is Blind Argentina en la primera temporada de Netflix, fue detenido recientemente luego de la denuncia de Emily Ceco, su expareja, por violencia de género.

El 13 de febrero, Emily reapareció en público tras su paso por el reality y habló en El Ejército de LAM (Bondi Live) para hacer una denuncia pública contra Santiago como ya lo había hecho en la Justicia.

Después de aproximadamente un mes, Fefe Bongiorno informó en su cuenta de X que "el abogado le confirmó que acaban de detener a Santiago Martínez por los delitos de tentativa de femicidio, lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad agravada". Y agregó: "En estas horas, se le tomará indagatoria".

Cabe destacar que, Roberto Castillo, actual pareja de Cinthia Fernández, es el abogado que representa a Emily en la causa que continúa siendo investigada para determinar la condena de Santiago.

Y tras darse a conocer su detención, Cinthia celebró la decisión de la Justicia y escribió un mensaje en su cuenta de Instagram: "Qué alegría me da. Allanamiento a Santiago Martínez y como resultado: golpeador preso. Ahora sí, está donde tiene que estar. Desfigurar a esta nena no t e va a salir gratis. Ojalá caratulen la causa como debe ser y se quede guardadito varios años".

"Yo sabía @cecoemily, te dejé con el mejor", concluyó la modelo y panelista de LAM (América TV) en referencia al abogado.