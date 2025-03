Así llegaba Santiago Martínez esposado tras ser detenido por violencia de género: el video

El momento quedó capturado a través de un móvil de Puro Show (El Trece) y el detenido fue interceptado por el cronista Walter Leiva, aunque decidió no dar testimonio.

"¿Estás arrepentido de lo que hiciste? ¿Vas a declarar?", le preguntó mientras ingresaba al lugar. Santiago está acusado por tentativa de femicidio, lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad agravada.

“Bueno, acaba de ingresar a la fiscalía, estaba cambiado en su look, su fisonomía, se lo veía con el pelo distinto, más oscuro, más delgado. Lo llevaban a la Fiscalía Federal, que está del otro lado", finalizó Leiva.

Aparecieron las terribles fotos de Emily Ceco de Love is Blind golpeada tras la detención de Santiago Martínez

Emily Ce co, ex participante del reality Love is Blind, denunció a su pareja Santiago Martínez por violencia y este viernes fue detenido, exponiéndose a una durísima pena.

En el ciclo Lape Club Social Informativo, América TV, Marina Calabró y Mauro Szeta dieron detalles de la grave carátula que puso el fiscal de la causa contra Martínez, tentativa de homicidio agravada, exponiéndose una pena de varios años de cárcel.

Santiago Martínez fue detenido en la mañana del viernes y será indagado este mediodía. Emily Ceco lo acusó por tres hechos puntuales en octubre, enero y febrero, siendo el último el más fuerte de todos, cuando el 8 de febrero intentó ahorcarla, luego de regresar de ver una función de Sex.

"Se brota la empieza a insultar, ahí se produce la golpiza más fuerte y ahí donde la priva de la libertad", detalló la periodista sobre el último episodio que derivó en la denuncia policial.

En el ciclo se mostraron las imágenes que aportó Emily Ceco al expediente donde se ve su rostro con moretones producto de la agresión de quien era su pareja. Tremendo.

emily ceco fotos golpeada 3.jpg

emily ceco fotos golpeada 2.jpg

emily ceco fotos golpeada 5.jpg