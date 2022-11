Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, sorprendió con un tremendo cambio de look

dyzhy historias looks casamiento drag.jpg

"Off the wedding (camino a la boda)", escribió en una historia de Instagram luciendo un elegantísimo smoking negro sin camisa, dejando desnudo su torso. Claro que el detalle que llamó la atención fue su nuevo corte y color del pelo: rosa. Al mismo tiempo, pueden apreciarse las uñas esculpidas en punta, tal como se usan, con un diseño de fueguitos engamado con el cabello.

Claro que tras el evento, Dyhzy compartió algunos otros momentos del evento donde se lo ve con un look completamente diferente y oficiando el casamiento. "Así es como se ve una boda drag" sentenció.

Dyhzy, el primer hijo de Alberto Fernández, le dedicó un mensaje a su hermano Francisco

El primer hijo del presidente Alberto Fernández, Dyhzy, usó las redes sociales para celebrar el nacimiento de su hermanito Francisco Fernández Yáñez, quien nació el 11 de abril pasado durante a la madrugada en el Sanatorio Otamendi del barrio porteño de Recoleta.

Así, pasados unos días, Estanislao usó su cuenta de Twitter para darle la bienvenida a su hermanito.

"Lo que si me gustaría enseñarle a mi hermano es que la gente va a ser mala con el como lo fueron conmigo sin motivo pero que va a estar todo ok porque yo lo voy a cuidar de esta mierda de gente que solo odia y va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber que es el odio", escribió por entonces en la red social del pajarito.