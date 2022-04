Echaron a un histórico panelista del programa de Vero Lozano

Con una serie de fotos y un video donde se ve que descuelga su nombre del camarín, confesó con emoción: “Me lo llevó. Último día, se termina. Me voy muy contento y me llevó a mi casa este cartelito que me acompañó 4 años”.

Luego de su salida al aire, el panelista de Cortá por Lozano continuó: “Me llevo miles de anécdotas, risas, tristezas y sobre todo amigos que quiero seguir conservando”.

“Se vienen nuevos desafíos y ojalá estén ahí para acompañarme. Gracias Vero Lozano por ser la capitana de este equipo, Telefe por recibirme en su casa y aunque ahora estoy movilizado, sé que todo cambio es para bien. ¡Nos vemos pronto!”, expresó el periodista.

Pero, si bien Nico Peralta hizo una sentida publicación en Instagram, Marcelo Polino contó la verdad en su ciclo radial: que lo echaron.

“Nico Peralta fue desvinculado intempestivamente de Cortá por Lozano... Él volvió de vacaciones, lo citaron, y bueno le dijeron que no pertenecía más al programa por un tema de reestructuración. Entonces él ahora está muy movilizado y se fue a ver a sus padres”, reveló Polino.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nico Peralta (@peralta_nico)

Vero Lozano y su mensaje de despedida a Nico Peralta

Tras la salida de Nico Peralta, Vero Lozano lo despidió por medio de sus redes sociales con unas emotivas palabras: “Nico lindo. 4 años hermosos, gracias por tu compañerismo, tu humor y tu entrega. ¡Vamos con lo que está por venir!”.