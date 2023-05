Edith Hermida mandó al frente a Alejandra Maglietti al revelar que salió con un importante famoso: "No trascendió"

Edith se define como una “disfrutona serial” y Teneme paciencia es un show con mucho humor que cuenta con el libro y la dirección de la comediante y dramaturga Vero Lorca. "Vamos a hablar de todo. Del paso del tiempo, del cambio de épica, de amores, de separaciones, de hijos y más", contó Edith.

Pero además, en otro momento de la charla, la histórica panelista de Bendita (El Nueve) habló de su compañera de programa Alejandra Maglietti y la mandó al frente al revelar que salió con un importante famoso: "No trascendió", indicó.

Al pedirle detalles de quién se trataba, dijo: "Ella después de Jonathan Jonás, no quiso blanquear ninguna relación. En algo quedó herida, y a mí me dice 'no tenés que blanquear'... Algo pasó, pero no sé bien por qué no quiere blanquear ninguna relación ¡Y mirá que tuvo varias!", comenzó diciendo.

Luego indicó: "Prefiere mantener en el anonimato la relación y no iluminarla. Yo conocí varias historias, pero no está buscando famosos... En realidad uno sí, fue famoso, pero en otra gestión y no trasncendió".

Sin revelar de quién se trata, comentó: "Es una persona muy famosa y talentosa. Es un número uno, pero no me hagas hablar... No voy a decir nada... ¡No me hagas hablar". En ese momento, llegaban mensajes diciendo que podría ser Cristian Castro o Marcelo Tinelli, pero Ediht aseguró: "No son ellos". ¿Cuál será el importante famoso que tuvo una relación con Maglietti?

Llega "Teneme paciencia" con Edith Hermida

Con 2 funciones en junio Edith Hermida nos hara reir a carcajadas con su show de stand-up Teneme paciencia en el Teatro Picadilly

Sinopsis: Un show para disfrutar sin ansiedades. En este espectáculo, Edith Hermida, debuta en la calle Corrientes con su unipersonal. La reconocida conductora, locutora, actriz y panelista de Bendita nos invita a desdramatizar y reírnos de todo.

Cómo nos atraviesa el cambio radical del modelo de nuestros padres al modelo de los adolescentes de hoy, ser hija y madre en esta época, la tecnología, la música, el ritmo cotidiano, los clichés, los mandatos, el sexo, volver al ruedo después de los 50 y mucho más, serán temas que se abordan en el show, donde el público se identificará, se reirá y hasta hará catarsis.

Edith se define como una «disfrutona serial» y nos invita a disfrutar con ella.»Teneme paciencia» es un show con mucho humor, y cuenta con el libro y la dirección de la comediante y dramaturga Vero Lorca. Canciones, chistes y anécdotas personales completan esta propuesta diferente donde Edith se anima a contar todo!