Edith Hermida le respondió a la novia de Alexis Puig tras sus graves insultos: "Tampoco es..."

"Tampoco es tan grave que te digan forra mentirosa, puede ser. ¿Sedienta? De otras cosas, también de atención", dijo entre risas minimizando a la futura esposa de Alexis.

"Lola y Alexis eran una pareja linda y no fue un fracaso su separación, fueron años de mucho amor y cuando llegó al final llegó", reflexionó sobre la disolución del matrimonio de su amiga.

Al ser consultada sobre los polémicos dichos de Lola Cordero en plena separación, cuando trató de "vago" a Puig. Edith aseguró "Lola al aire aclaró que fue un chiste, creo que estaba chupada ese día, a Lola le gusta", bromeó haciendo gestos de bebida.

"Nos alegramos que Alexis se case y le deseamos lo mejor, el problema es que Beto (Casella) va a ir a la fiesta, Beto es la araña", cerró entre risas haciendo referencia al tema que Jimena Barón le dedicó a Giannina Maradona por su "traición".

La novia de Alexis Puig insultó a Edith Hermida, amiga de Lola Cordero, e hizo una fuerte denuncia

Esta semana, Alexis Puig comunicó su casamiento con Luciana Méndez a un año de haberse puesto de novio. Y Edith Hermida, amiga de la expareja de él, Lola Cordero, opinó sin filtro al respecto. Y esas declaraciones enojó mucho a la futura esposa del periodista.

"Ella va a estar con sus hijas, estaría bueno que haya una aceptación, ¿te comentó algo?", le preguntó el periodista de Intrusos a Edith en referencia a si Lola le había hablado sobre el casamiento de Luciana con su ex.

"Sí, me comentó algo, pero no lo puedo contar. Sé cosas, pero forman parte de lo personal", arrojó Edith, entre risas, dando a entender que Lola no estaría contenta por el paso que Alexis está por dar con su novia.

Furiosa, Luciana compartió a través de sus stories de Instagram una captura de Edith hablando sobre ella y le dedicó un tremendo exabrupto.

"Supongo que las cosas que sabe son lo mucho que las amo y me aman las nenas. Porque si no tengo que pensar que Edith es una forra mentirosa", disparó, picante.