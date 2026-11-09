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El documento que sacude el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: qué revela sobre su hija

Tras el episodio que provocó un despliegue policial en la casa de Mauro Icardi, trascendió un presunto informe que recomienda priorizar la protección y el bienestar emocional de la menor.

9 nov 2026, 14:14
El documento que sacude el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: qué revela sobre su hija.

El documento que sacude el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: qué revela sobre su hija.

El documento que sacude el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: qué revela sobre su hija.

El documento que sacude el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: qué revela sobre su hija.

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo, luego del escándalo que incluyó un importante despliegue policial y la presencia de una ambulancia en la llamada Casa de los Sueños. En medio de la tensión, la periodista Naiara Vecchio difundió en su cuenta de X un presunto informe sobre la situación de una de las hijas que tienen en común.

Según lo que trascendió, el documento, fechado el 7 de noviembre de 2026, recoge conclusiones elaboradas a partir del relato de la menor. Entre ellas, señala la presencia de "indicadores compatibles" con situaciones de maltrato infantil que habrían sido ejercidas por su padre, y también menciona supuestos antecedentes de violencia de género contra Wanda Nara que la niña habría presenciado.

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Uno de los puntos centrales del escrito que difundió Naiara Vecchio es la recomendación de priorizar la protección integral de la niña, teniendo en cuenta su estado emocional, sus necesidades y su voluntad respecto del vínculo con su padre. El texto advierte que imponer instancias de vinculación podría resultar contraproducente y profundizar su malestar.

Además, plantea la importancia de garantizar un espacio terapéutico individual para la adolescente. Cabe aclarar que, según el propio documento, las observaciones no constituyen una acreditación judicial de los hechos denunciados, sino que hacen referencia a indicadores y situaciones presuntas que requieren ser evaluadas por las autoridades correspondientes.

La respuesta de Mauro Icardi a las acusaciones y versiones sobre una posible detención

Mauro Icardi y su equipo de abogados rechazaron de manera rotunda las acusaciones y difundieron un comunicado de prensa para dar su versión sobre lo ocurrido el viernes en la Casa de los Sueños.

La polémica escaló cuando empezaron a circular versiones sobre una posible detención del futbolista a raíz de la denuncia vinculada a su hija mayor. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente ninguna orden de detención contra el delantero del Galatasaray. Por otra parte, trascendió que se realizó un allanamiento con el objetivo de recuperar las pertenencias de la adolescente. Eso no implica que las acusaciones hayan sido desestimadas, ni permite anticipar una resolución judicial sobre el conflicto.

     

 

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