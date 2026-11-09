El documento que sacude el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: qué revela sobre su hija.

La respuesta de Mauro Icardi a las acusaciones y versiones sobre una posible detención

Mauro Icardi y su equipo de abogados rechazaron de manera rotunda las acusaciones y difundieron un comunicado de prensa para dar su versión sobre lo ocurrido el viernes en la Casa de los Sueños.

La polémica escaló cuando empezaron a circular versiones sobre una posible detención del futbolista a raíz de la denuncia vinculada a su hija mayor. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente ninguna orden de detención contra el delantero del Galatasaray. Por otra parte, trascendió que se realizó un allanamiento con el objetivo de recuperar las pertenencias de la adolescente. Eso no implica que las acusaciones hayan sido desestimadas, ni permite anticipar una resolución judicial sobre el conflicto.