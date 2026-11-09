El revelador formulario de la denuncia de Wanda Nara a Icardi y el certificado médico que confirma la verdad

Adrián Pallares fue leyendo los puntos donde Wanda Nara más compromete a Icardi con sus altas calificaciones: "De 1 a 23 se van puntuando los distintos ítems y todos esos puntos le da altos (a Mauro). A la hora de tenencia o acceso de armas, que es de 0 a 23, (Wanda) pone 23, que es el primero".

"En el ítem de historial de conductas violentas con embarazadas, niños o personas con discacidad pone 23, que es un sí. Justificación de conductas violentas por su propio estado o por la provocación de la víctima, lo califica con un 3. Le da un valor total muy alto a Mauro Icardi de 83 y está firmado por Wanda Nara", continuó analizando el conductor.

"Está la firma de ella que avala todo eso en el informe que se le hace a ella que va según los números y en todos los califica de mala manera a Mauro Icardi", cerró sobre ese formulario.

El certificado médico vital en el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La defensa legal de Mauro Icardi compartió un extenso comunicado donde aclara entre algunos puntos que el informe del servicio de emergencias que asistió a su hija constató que no tenía lesiones.

"Sobre los hechos: Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente, de público y notorio conocimiento", se sostuvo en el escrito difundido por el deportista vía redes sociales.

En tanto, en Intrusos este lunes mostraron el certificado médico de la secretaría de salud de Tigre que constata que la niña no tiene lesiones, tal lo manifestado en el comunicado.