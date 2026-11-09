El revelador formulario de la denuncia de Wanda Nara a Icardi y el certificado médico que confirma la verdad

El viernes se desató un terrible escándalo en la famosa casa de los sueños entre Wanda Nara y Mauro Icardi que terminó con intervención policial y posterior allanamiento el domingo en el domicilio del futbolista.
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En Intrusos se conoció un formulario clave que en su momento completó Wanda Nara sobre Mauro Icardi y que arrojó resultados impactantes.
El viernes se desató un terrible escándalo en la famosa casa de los sueños entre Wanda Nara y Mauro Icardi que terminó con intervención policial y posterior allanamiento el domingo en el domicilio del futbolista.
Lo cierto es que en Intrusos (América Tv) dieron detalles de un formulario judicial que en su nomento completó la conductora y que compromete a su ex.
"Se acuerdan que ella en su momento lo había denunciado por violencia de género y le dieron para completar un formulario donde ella declara que Mauro tenía tenencia de armas", introdujo Natalie Weber.
Y añadió sobre ese documento: "Te hacen hacer un informe con escala de predicción de riesgo de violencia grave y ahí le dio un porcentaje muy alto y Wanda había puesto que había muchas probabilidades que él tuviera tenencia de armas por eso es el allanamiento de ayer".
Adrián Pallares fue leyendo los puntos donde Wanda Nara más compromete a Icardi con sus altas calificaciones: "De 1 a 23 se van puntuando los distintos ítems y todos esos puntos le da altos (a Mauro). A la hora de tenencia o acceso de armas, que es de 0 a 23, (Wanda) pone 23, que es el primero".
"En el ítem de historial de conductas violentas con embarazadas, niños o personas con discacidad pone 23, que es un sí. Justificación de conductas violentas por su propio estado o por la provocación de la víctima, lo califica con un 3. Le da un valor total muy alto a Mauro Icardi de 83 y está firmado por Wanda Nara", continuó analizando el conductor.
"Está la firma de ella que avala todo eso en el informe que se le hace a ella que va según los números y en todos los califica de mala manera a Mauro Icardi", cerró sobre ese formulario.
La defensa legal de Mauro Icardi compartió un extenso comunicado donde aclara entre algunos puntos que el informe del servicio de emergencias que asistió a su hija constató que no tenía lesiones.
"Sobre los hechos: Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente, de público y notorio conocimiento", se sostuvo en el escrito difundido por el deportista vía redes sociales.
En tanto, en Intrusos este lunes mostraron el certificado médico de la secretaría de salud de Tigre que constata que la niña no tiene lesiones, tal lo manifestado en el comunicado.