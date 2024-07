Edith Hermida recordó su dura infancia y el complejo vínculo con su madre: "Siempre gritándome"

“Crecí en un hogar muy humilde. Soy hija de un camionero y una ama de casa. Mi mamá era terrible y mi papá era un pollerudo”, comenzó a pura sinceridad Edith Hermida.

“Yo nací en un matriarcado. No nos alcanzaba la plata a fin de mes pero mi mamá hacía hazañas. Hoy me doy cuenta que hacía malabares para llegar a fin de mes con tres hijas en edad escolar y con un sueldo mínimo”, continuó a corazón abierto sobre la humildad de su familia.

Y reflexionó sobre el final acerca de aquel trato que recibía de su madre, desbordada por la situación económica que vivían, y que hoy en día pudo comprender.

"Si bien la detestaba porque siempre estaba gritándome, la verdad que hoy a la distancia puedo decir que ella hacía malabares con lo que ganaba mi papá”, concluyó Edith.

La frase picante de Edith Hermida tras los cruces en vivo con Romina Scalora

La cosa no viene nada bien entre Edith Hermida y Romina Scalora en Bendita. Hace unos días, la histórica panelista del programa de Beto Casella cruzó a su compañera y le dijo que le faltaba empatía.

"A mí me parece que vos también sos una persona poca empática con tus compañeros", fue la repuesta que recibió la locutora del otro lado.

En una nota con Socios del espectáculo, El Trece, Edith se refirió al entredicho con su colega. "Me dijo que no soy empática. Yo lo tomé en serio. Dije: '¿dónde tenías guardada toda esa mier...?'", sostuvo en el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"¿Por qué pensas que saltó con esto?", quiso saber el notero. "Yo creo que es porque no le caigo bien, seguramente. No le puedo caer bien a todo el mundo. Reconozco que tengo un personaje un poco irascible. Voy al hueso. A veces, me pongo pesada", agregó.

Edith deslizó que a Scalora le falta humor: "Encuentro en Tamara (Pettinato) una buena co-equiper para joder a los demás. Jodemos a Horacio Pagani, que lo toma con humor, jodemos a Walter Qeijeiro... Muchas veces la jodo a Ale Maglietti, que entiende el juego, se ve que La Romi no lo entendió".

"¿Será envidia? ¿Quiere tu lugar?", retrucó el cronista. "No, mi amor, no considero que sea envidia, pero mi lugar es mío. ¡Que no se acerque ninguna!", remató la panelista de Bendita.