La frase picante de Edith Hermida tras los cruces en vivo con Romina Scalora

"¿Por qué pensas que saltó con esto?", quiso saber el notero. "Yo creo que es porque no le caigo bien, seguramente. No le puedo caer bien a todo el mundo. Reconozco que tengo un personaje un poco irascible. Voy al hueso. A veces, me pongo pesada", agregó.

Edith deslizó que a Scalora le falta humor: "Encuentro en Tamara (Pettinato) una buena co-equiper para joder a los demás. Jodemos a Horacio Pagani, que lo toma con humor, jodemos a Walter Qeijeiro... Muchas veces la jodo a Ale Maglietti, que entiende el juego, se ve que La Romi no lo entendió".

"¿Será envidia? ¿Quiere tu lugar?", retrucó el cronista. "No, mi amor, no considero que sea envidia, pero mi lugar es mío. ¡Que no se acerque ninguna!", remató la panelista de Bendita.

Edith Hermida sorprendió a todos al sumarse a la tendencia de no bañarse y explicó los motivos

La tendencia de no bañarse ha calado hondo en todo el mundo. Varias celebrities internacionales como locales han afirmado no hacerlo; algunos lo adoptaron para cuidar el medio ambiente y otros, simplemente, porque no son muy amigos del agua y el jabón.

La exparticipante de Gran Hermano, Florencia Regidor, en su presentación para entrar al reality destacó que no se lavaba el pelo a diario y que recurría al baño "polaco".

Otra mediática que reveló que se lavaba el pelo cada cuatro días fue Mónica Farro durante una entrevista de LAM (América TV). La panelista Edith Hermida también confesó que hace lo mismo. "Ella cuenta que sólo se lava el pelo cuando va a tener acción con un caballero", disparó el conductor Beto Casella en Bendita (El Nueve) a modo de chiste.

"¿Cuáles son las propiedades que tiene no lavarse? Nombrá una, al menos", le preguntó uno de sus colegas a Hermida. "Una es cuidar el agua. Es una locura lo que hacemos en este país que es ducharnos con agua potable. También cuidás el color de la tintura", le respondió.

Ahí, Horacio Pagani le consultó: "Pero a ver, ¿cada cuánto te bañás completa?". "Y... me bañé el domingo y ayer (por el martes). Ahora, me voy a bañar completa de nuevo este domingo", le contestó.