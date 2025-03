Eduardo Feinmann liquidó a Eial Moldavsky tras el escándalo con Lali Espósito: "Me dio asco"

Luego, el cronista le comentó: "Cuando (Eial) dio sus disculpas mencionó esto de que 'bueno, en realidad fue una historia inventada, no era algo real, fue para cumplir y completar tiempo perdido que nos quedaba ahí'. Pero la historia que relataba era real, porque nombraba cosas puntuales de Lali". "Reitero: asco me dio. Me parece poco hombre, poco caballero. Son cosas que no se hacen. Me parece un filósofo de cuarta", remarcó el comunicador.

Además, aseguró: "Es muy violento. Un hombre no tiene memoria, me lo decían mis abuelos. Yo creo que también la mujer no tiene que tener memoria, esto de andar contando por los medios cómo fue tu relación, qué hiciste, qué no hiciste. Se han perdido muchos valores en la sociedad".

"¿Bastan las disculpas en una situación así ?", le preguntó el notero a Feinmann. "No", le contestó.

Por último, lanzó un duro comentario sobre el streaming de Migue Granados. "Me da la sensación de que se vienen equivocando sistemáticamente en ese canal de streaming. Lo hicieron también con el pesebre", consideró.

Eial Moldavsky expuso detalles picantes de su romance con una famosa y todos señalaron a Lali Espósito

Al aire en Sería Increíble, el programa matutino de Olga, Eial Moldavsky ventiló detalles picantes de su affaire con una famosa y en las redes sociales todos apuntaron a Lali Espósito.

“Nos conocimos en un evento de bebidas, veníamos hablando por TikTok”, comenzó diciendo el conductor. Aunque no hizo referencia de forma directa a la artista, señaló que se trataba de "una actriz verificada".

“Salimos después del evento, fuimos a un bar del centro, la cita anduvo muy bien y vino a mi casa”, continuó.

Ante el asombro de sus compañeros, Eial fue por más y sumó: "Vamos a mi casa. Duerme en mi casa. Duerme desnuda”.

“¿Te practicó sexo oral?”, quiso saber Homero Pettinato. Algo sonrojado, el hijo de Roberto Moldavsky respondió de forma afirmativa.

Eial recordó que la mujer de su historia le hizo una propuesta bastante interesante, que él rechazó: "Me dice: 'Me tengo que ir a España, ¿venís?'. Fue muy osado. Me decía: 'vení conmigo, yo me ocupo de todo'".

"¡Es Lali!", exclamó Homero tras las pistas que dio su compañero. "No, lo hubiera dicho", acotó Nati Jota. "No lo diría ni en pedo”, remató el muchacho.