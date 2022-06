Eduardo de la Puente como nunca contra Mario Pergolini: "Yo le limpié la mierd... del culo"

“Una cosa de la que no me arrepiento, pero que sí que en un momento me hizo sentir un boludo. Durante 20 años saque la cara por un tipo que terminó haciendo lo que hizo”, dijo Eduardo.

“Era mi amigo, el que durante un año y medio acobije en mi casa de la Boca. O sea, era justificarlo desde un montón de lugares injustificables, que estaba cuidando mi quinta”, admitió.

“Es verdad que lo defendíamos a muerte. Y tuvimos mucho que ver en que se sostuviera todo lo que se sostuvo y llegará hasta donde llegó”, indicó.

Además, contó intimidades muy fuertes de su vínculo con Pergolini como que envidió que tuviera una banda de rock, Eduardo es parte aún de Tristemente Célebres, y contó que también le cayó muy mal que se separara de su mujer.

“Si tenés que hablar de círculo íntimo tenés que hablar de su familia y de mi. Porque vivimos juntos, yo le limpié el vómito al chabón. Porque también lo tuve tratando de estudiar en la universidad del Rock,eh vieja quiero ser rockero, me gusta el rock. Porque le conocí todos sus lados brillantes, de talentos y su lado de habilidad”.

“También le conocí sus miserias. Le conocí sus miedos y le limpié la mierda del culo. Estuve demasiado cerca de él y esas es una de las peores cosas que pude haber hecho en mi relación con él. Porque el chabón a veces reclamaba sabiendo que yo sabía”, dijo.

“El me envidiaba porque había cosas que él quería hacer y no podía: que yo haya tenido una banda le molestó mucho”, dijo y agregó: “le molestó mucho que yo me separará. No es algo que yo esté orgulloso ni mucho menos. (...) Yo sé que a él le molesto”.

“¿Qué tuvieras el valor de hacerlo?”, preguntó Olmedo y Eduardo respondió que sí.

El reencuentro en radio de Andy Kusnetzoff y Mario Pergolini: "¡Qué ego insoportable tenés!"

Después de muchos años de chicanas y rivalidad frente al micrófono, tras haber trabajado juntos en el ciclo televisivo CQC, Andy Kusnetzoff invitó esta mañana a Mario Pergolini a su programa Perros de la calle (UrbanaPlay FM) para celebrar las primeras 2 décadas al aire y, de alguna manera, cerrar una etapa.

Pero, por supuesto, no dejaron de sacarse chispas ni aún ahora porque está en el ADN de los dos periodistas claramente consagrados en materia radial, marcando todo un estilo. Y lo cierto es que Kusnetzoff lo reconoció Pergolini como su maestro y hasta su mentor de alguna manera. El primero fue notero estrella de Caiga Quien Caiga (en Telefe, por aquel entonces), conducido por el segundo. Y luego fue su productor radial. Pero llegó un momento en que el alumno quiso volar con alas propias y dejar despegarse del maestro.

Esa, precisamente, fue la situación con la que Andy Kusnetzoff recordó y presentó esta mañana a Mario Pergolini en su edición aniversario tan especial tras 20 años ininterrumpidos con programa propio en el éter con su presencia en vivo. Si bien aseguró que lo amó y lo sufrió al mismo tiempo, el rubio reconoció que "Es la persona por la que esto acá, y que él esté 20 años después, para mí es un cierre de algo.. así que gracias por venir Mario Daniel Pergolini".

Claro que pasaron por muchos temas como el fútbol o las respectivas terapias psicológicas hablando uno del otro, pero Mario Pergolini fue claro en admitir que en su momento no quería que Andy se lanzase como conductor radial. "Lo que más me daba por las pelotas era que íbamos a competir y yo me conocía cómo era compitiendo", aseguró el ex La tv ataca. Al tiempo que Andy le recordó sus palabras: "Me dijiste... yo me conozco y voy querer terminar haciéndote mierd..."... a lo que Pergolini retrucó ácido "Y lo loco es que lo logré... pero pasaron muchas cosas".