El accidente doméstico de Furia de Gran Hermano que generó preocupación

En ese posteo, Furia contó que dejó una caja de cartón, con regalos de sus fans, cerca de una de las hornallas eléctricas de su cocina. Después de unos minutos se dio cuenta que había humo por todas partes.

Enseguida, Juliana colocó la caja bajo la canilla y la situación no pasó a mayores: "¡Chicos, por Dios, no saben lo que me pasó! Acá caliento el agua.. y había al lado una caja con muchos regalos. No me di cuenta y se empezó a incendiar".

Entre risas, la ex GH advirtió que afortunadamente se dio cuenta que había humo y actuó al instante. "Ya está, me salvé. Casi incendio mi casa", concluyó.

La reacción de Furia cuando El Chino entró al estudio de Telefe tras su salida de Gran Hermano

Anoche, Martín Ku se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano. En una placa difícil junto a sus dos amigos, Bautista Mascia y Nicolás Grosman, El Chino fue el más votado para dejar la casa.

Para sorpresa de muchos, que lo veían de cabeza en la final, el muchacho se fue del reality de Telefe con el 59,3 por ciento de los votos, mientras que Nico obtuvo el 40,7 por ciento de los votos.

En el estudio, Furia tuvo un papel protagónico. La jugadora, que estuvo sentada al lado de Santiago del Moro, junto a los analistas, contó detalles de su estadía en el programa y dio su mirada sobre cómo está la casa hoy.

Martín dejó el reality y se dirigió al estudio para saludar a sus afectos. Cuando el muchacho entró, Juliana no estaba en su silla, lo que llamó poderosamente la atención del público.

¿Dónde estaba? Un video que se viralizó en las redes contesta esa pregunta: Furia estaba en una de las tribunas, junto a sus fans, firmando autógrafos, indiferente a lo que sucedía con El Chino, su principal rival en GH, a pocos metros de ella.