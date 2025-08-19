La firme actitud que tomó Nico Vázquez tras la confirmación de la infidelidad de Gimena Accardi

Y en esa línea contó qué postura tomará el actor tras el sincero descargo de su ex donde reconoció la infidelidad: "Nico Vázquez no va a salir a hablar salvo que vayan las cámaras a buscar al teatro. Siempre tuvieron los dos una buena relación con la prensa pero no va a sentarse en un programa a hablar de esto".

Gimena Accardi confirmó con quién le fue infiel a Nico Vázquez: "Desliz absoluto"

"Si bien siento que no le debo explicaciones a nadie de algo que es privado y que corresponde a una pareja y que fue hablado en cuatro paredes en la intimidad y en la privacidad y que se resolvió de esa forma. No nos gusta que se opine ni que se hable porque primero resguardamos nuestra intimidad, resguardamos nuestra pareja que fue y sigue siendo hermosa", reconoció Gimena Accardi al aire en Olga sobre su infidelidad a Nico Vázquez.

"Fueron 18 años hermosos, con los mejores recuerdos y las mejores cosas para decir de Nico, del hombre que es y la persona que fue. Nuestro vínculo de amor sigue intacto, seguimos en comunicación, nos vemos, la semana pasada almorzamos, la otra cenammos y eso necesito aclararlo y agradecer el hombre que es y cómo se comportó con respecto a lo que voy a decir ahora. Que insisto, no lo tendría ni que aclarar públciamente porque no le debo explicaciones a nadie. A la única persona que le debía explicaciones ya se las di, que era Nico", dejó en claro la actriz.

Y reconoció su error: "Sí en 18 años uno comete errores, yo cometí uno. Me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque sí es cierto lo que se dijo ayer la mitad de las cosas, la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo y también es lo que necesito aclarar de algún modo. Sí en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: yo te sigo amando, esto a vos no te define. Pero en una relación que venía mal y estábamos en crisis hace un año con idas y vueltas, no es el causante esto pero sí fue un poco el detonante o la gota que revalsa el vaso para tomar la decisión que tendríamos que haber tomado antes".

"Hasta ahí me hago cargo, linchenme, mándenme a la hoguera, soy una hi.. de pu.. me arrepiento. Ya está, fui perdonada, nos dimos un abrazo y nuestra relación sigue siendo de respeto y de amor como lo fue durante 18 años", comentó la actriz. Y Gimena Accardi despejó de esta historia de infidelidad a Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano, y remarcó que fue otra persona desconocida del medio con quien engañó a Nico y no su compañero en la comedia En otras palabras.

"Ahora todo lo otro no, no me puedo hacer cargo, con la persona que se me vincula es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver y que tiene familia, y eso sí necesito que se frene, todo lo otro me hago cargo. Lastimé a una persona que amo que es Nico, la última persona en la vida que quiero lastimar porque no se lo merece porque hace dos meses se está comiendo un hate gratuito. La tortilla se dio vuelta y decían que era por su compañera de trabajo y él como es un señor cerró la boca y dijo que es mentira y me cuidó. Ahora ya lo estoy diciendo. Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni la sigo en Instagram, desapareció, fue un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida. Pero soy humana raza básica y puedo cometer los mismos errores que cualquiera en una relación de 18 años", finalizó.